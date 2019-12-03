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Жезл и пара скважин: советы для мужчин насчет секса втроем

3 декабря 2019, 02:38

В общим для мужчин, желающих попарить свой "нефритовый жезл" во "влажных расщелинах" эксперты составили целую подборку советов.

Секс
Секс. Иллюстративное фото / https://lady.tochka.net/

В подавляющем большинстве случаев (даже в наш раскованный и развратный век) мужчины крайне опасливо и несмело предлагают своим подругам/женам пригласить в кровать другую особу женского пола - ради секса, естественно.

Портал Subscribe и эксперты составили небольшую подборку советов для мужчин, которые помогут устроить отличный секс втроем:

1) Обговаривайте все детали, даже самые мелкие со своей партнершей. Иначе весь кайф будет обломан;

2) Первым никогда не предлагайте даме секс вместе с ее лучшей подругой - особенно если та ну просто чертовски красива. Иначе песня ВИА Гры "Убей мою подругу" станет реальностью в мгновение ока.

3) Будьте предельно внимательны к своей девушке и постарайтесь понять, что именно ей нравится и хочется от секса втроем.

4) Не надо стесняться своими фантазиями и желаниями с партнером и, соответственно, не бояться экспериментировать

5) Не стоит идти на то, что смущает и тебя, и твою партнершу, и третью девушку

Напомним, ранее в Сети появился гайд по лучшим позам и нужным правилам для группового секса. До этого психологи рассказали, как и почему женщин тянет на групповой секс.

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