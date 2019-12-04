Как избавиться от целлюлита: эксперт раскрыла секрет

Апельсиновая корка на теле - бич практически всех женщин / Фото: yapokupayu.ru

Целлюлит, эта ненавистная "апельсиновая корочка", знакома практически каждой женщине. Причем целлюлит бывает не только у пышнотелых дам, но и у девушек без избыточного веса. Эксперт по правильному питанию Ольга Усенко рассказала, как избавиться от целлюлита и какие применять методы для борьбы с ним.

Генетика, питание, здоровый организм, здоровый образ жизни, движение - основа хорошего состояния тела, отметила Усенко. По ее словам, целлюлит есть у всех, и это нормально. Но видно его или нет – это уже другой вопрос. Если вы заметили на своем теле "апельсиновую корку", в этом случае нужно разбираться в своем образе жизни и в здоровье.

Правильное питание - основа борьбы с целлюлитом.

"Но ещё есть и внешние инструменты, которые можно применять и подключать к питанию", - написала эксперт в Instagram.

Как избавиться от целлюлита

тренировки – за них вам тело скажет "спасибо";

массажи - но не только антицеллюлитный, а в том числе и массажи для общего тонуса организма;

нетренированная активность - это количество шагов, которые вы проходите в течение дня, минимум должно быть 10 тысяч шагов;

здоровый гормональный фон - когда гормоны работают неправильно, вероятность проявления целлюлита увеличивается в разы;

сон и минимизация стресса – чем меньше вы будете подвергаться негативу, тем больше заметите положительных изменений в организме.

Напомним, ранее Ульяна Супрун рассказала, что целлюлит – это не болезнь, но если его наличие влияет на вашу самооценку, то его стоит и можно побороть. Также бывшая и.о. министра здравоохранения дала советы, как побороть ненавистный целлюлит.