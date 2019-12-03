Передергивая затвор: топ-3 совета, как не нужно снимать домашнее порно

Девушка / КП

Если домашнее порно снимать с кондачка, нахрапом, то - девять шансов из десяти - итоговый результат сильно ударит и по самооценке обоих партнеров, и по сексуальному влечению.

Пользователи портала Пикабу составили небольшой перечень самых популярных ошибок, которых и нужно стараться не допускать при съемках хоум-секс-видео

№1. Отсутствие необходимой техники. Снять качественное домашнее порно на дешевый фотоаппарат типа "мыльница" никак не получится. Потому нужно запастись нормальной видеотехникой - хотя бы на уровне современного смартфона.

№2. Плохо выбранные ракурсы. Если снимать абы как - лишь бы попадали гениталии в кадре, то вместо возбуждающего видео получается какое-то странно рябящее мельтешение.

№3 Тусклое освещение освещение. "Неправильный" свет добавит кучу проблем в итоге - на видео партнеры будут казаться толще, чем есть на самом деле, а тени "дорисуют" жир либо целлюлит.

Напомним, ранее в Сети появились гиды по тому, как снять сперва зрелищное/интересное, а затем - возбуждающее домашнее порно.