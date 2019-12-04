Выстрел кожаной пулей: эксперт рассказала, как сделать анальный секс приятным

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Баловство с анальным сексом может быть одновременно и хорошим, и жутким — все зависит только от того, как подготовились партнеры.

Секс-блогерка Татьяна Никонова составила для портала Wonderzine подборку советов, которые сделают анал максимально приятным.

1. Активное использование пальцев. Анальное вторжение обязательно стоит начинать с разминки. Постепенно, палец за пальцем анус разминается. Любая резкость в этом вопросе окончательно отобьет любой интерес к таким секс-экспериментам.

2. Обязательное и обильное использование смазки. Нет никакой разница, как мужчина проникает в анус женщины — пальцем ли, дилдо ли, пенисом ли. В прямой кишке вообще отсутствует естественная смазка. Причем наносить лубрикант на пенис нужно по всей поверхности плюс обильно внутри ануса.

3. Правильно распределенное дыхание. Выдыхать воздух даме рекомендуется тогжа, когда мужчина проникает в анус, а вдыхать - когда выходит из него. Такой режим дыхания облегчает циклы расслабления и помогает получить гораздо больше удовольствия.

Напомним, ранее эксперты рассказали, почему мужчины хотят анального секса с дамами. Позднее медики рассказали, почему женщинам нравится анальный секс.