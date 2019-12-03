"Всегда есть в доме": Комаровский назвал яды

Косметика - яд, предупредил Евгений Комаровский / Скриншот

Известный педиатр, кандидат медицинских наук и ведущий программы Школа доктора Комаровского - Евгений Комаровский - предупредил, что в доме всегда есть яд.

Ядом считаются батарейки "таблетки", капсулы для стиральных и посудомоечных машин, алкоголь, косметика и лекарства, поделился медик в Instagram.

Эксперт предупредил, что "таблетки" блестящие, их легко проглотить - а это опасная комбинация.

Медик добавил, что алкоголь содержится во многих средствах, в частности, в дезинфицирующих средствах для рук, в сиропе от кашля, в ополаскивателе для полости рта.

"Выглядят как конфеты (капсулы для стиральных и посудомоечных машин - Ред.) - вероятно и на вкус, как конфеты. Эта опасная мысль, которая характерна для маленьких детей, привела к огромному количеству травм и смертей в течение последних нескольких лет", - говорится в инфографике, которой поделился медик.

Косметика - яд, предупредил Евгений Комаровский / Скриншот

Ранее Евгений Комаровский сообщил, что при детях лекарства нельзя называть "вкусными" словами, например, варенье, сок или конфетка. Также врач посоветовал взрослым не пить лекарства при детях, чтобы малыши не подражали.