Какие продукты есть зимой, чтобы согреться - советы диетолога

Зимой организм перестраивается на другой режим/ mon-charme.ru

В холодное время года организм перестраивается на зимний режим – нам меньше хочется двигаться и больше употреблять углеводов. При этом обменные процессы и метаболизм также начинают работать иначе. Диетолог, эксперт по правильному питанию Ольга Усенко рассказал, какие продукты обязательно должны быть в рационе зимой.

Какие продукты есть зимой

Корнеплоды. Свежие овощи и фрукты зимой сильно дорожают, но есть и такие, которые доступны в любое время года. Диетолог советует обязательно включить в рацион морковь, свёклу, тыкву.

Цельнозерновая овсянка. Она богата питательными элементами, помогает согреться по утрам, даёт сытость. А ещё овсянка - это отличный источник клетчатки и хорошо сочетается с яблоком и бананом. Однако, выбирать кашу нужно не быстрого приготовления.

Броколли и цветная капуста - хороший источник витамина С, при этом их несложно добыть в холодное время года.

Суп. Усенко советует готовить суп на овощном бульоне или на третьем мясном бульоне. При этом следует использовать много свежих овощей, которые есть в доступе, или же комбинировать их с замороженными овощами.

Мёд. Натуральный мёд отлично подойдет для сладкоежек, которым хочется в холодное время сладенького. Мёд помогает бороться с инфекциями, которых в разы больше в холодное время года

"Зимой нужно выбирать продукты, которые помогают согреваться, которые не будут холодными и которые будут не только правильными, но ещё и вкусными", - резюмировала диетолог.

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Напомним, ранее Ольга Усенко рассказала, что делать с выбором овощей зимой и как обеспечить свой организм клетчаткой.

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