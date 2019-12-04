Тест-драйв IQOS 3 Duo на неделю: почему это лучшее, что есть на рынке

IQOS 3 Duo / фото УНИАН

Этой осенью в Украине презентовали новое поколение системы нагревания табака IQOS 3 Duo. Это, если не ошибаюсь, уже пятое обновление гаджета, призванного обезопасить курильщиков и их окружение от вреда обычных сигарет. IQOS 3 DUO прокачали, прежде всего, с точки зрения функциональности и "начинки".

Какая модель лучше: IQOS 3 Duo vs IQOS 2.4 Plus

На IQOS я перешёл немногим больше года назад. Тогда на рынке была только удобная и интуитивно простая в использовании модель IQOS 2.4 Plus. Именно с неё и началось моё знакомство с этим гаджетом. Вскоре вышла новая модель IQOS 3 с новым дизайном, новыми цветами девайсов, ускоренной перезарядкой держателя и увеличенным сроком службы аккумулятора. Но, поскольку моему чёрненькому IQOS 2.4 Plus было около двух месяцев, и он успешно справлялся со своими задачами, бежать покупать "тройку" острого желания не возникло.

А вот новый IQOS 3 Duo производитель "прокачал", на мой взгляд, гораздо интереснее. Отличия между моим стареньким 2.4 Plus и новеньким Duo уже значительные. Конечно, самое главное в айкосе – технология нагревания вместо горения – не изменилась. Но с точки зрения функционала, дизайна и удобства в использовании новый IQOS 3 Duo однозначно выигрывает у 2.4 Plus и любых других моделей.

Тест-драйв IQOS 3 Duo / фото Униан

Начнем с конструкции. Но прежде давайте коротко объясню, как устроен и как работает девайс. Он состоит из двух элементов: зарядного устройства, которое помещается в ладони, и миниатюрного мундштука-держателя для стиков. Перед использованием держатель нужно доставать из зарядного устройства и вставлять обратно после сеанса, чтобы он снова подзарядился.

Чтобы открыть IQOS 2.4 Plus и достать держатель, нужно нажать кнопочку, после чего верхняя крышка открывается. В третьем поколении реализовали более удобный механизм – кнопки сбоку уже нет, а держатель извлекается из зарядного устройства легким нажатием на боковую панель. Также здесь держатель "примагничивается" к зарядному устройству, что позволяет избежать случайного выпадения. Изменились и размеры держателя – в "тройке" и Duo он легче и тоньше, чем у IQOS 2.4 Plus.

IQOS 3 Duo / фото Униан

Еще у третьего поколение IQOS и моего 2.4 Plus разные типы разъёмов для зарядки. У IQOS 3 Duo уже другой порт (Type C), и зарядки от предыдущих поколений к нему не подходят.

Главные апгрейды IQOS 3 Duo

В новом Duo реализовали возможность использовать два стика подряд, не подзаряжая держатель между сеансами. Как по мне, это наиболее долгожданное обновление в функционале девайса. Некоторые мои знакомые опасаются, что подобная функция приведёт к тому, что они станут больше курить. Я скептически отношусь к этому аргументу. Ведь те, кто хотел использовать два стика подряд – и так это делали. Просто у них уходило на это больше времени, так как нужно было ждать подзарядку держателя перед вторым стиком. А вот в моей практике не раз были ситуации, при которых функции двух использований подряд, очень не хватало. Например, после сеанса иногда отвлекаешься и забываешь поставить держатель в блок зарядки. Или, когда используете один айкос на двоих – с IQOS 3 Duo это намного удобнее. Никому не нужно ждать, пока держатель зарядится снова, что особенно важно в условиях ограниченного времени.

В связи с этой новой функцией в Duo (и на блоке, и на держателе) появилось два индикатора. Это помогает понять, на сколько сеансов заряжен держатель – на один или два. К слову, "двойной" индикатор – по сути единственное, что позволяет внешне отличить IQOS 3 Duo от предыдущей модели IQOS 3.

IQOS 3 Duo

Еще один достойный внимания апгрейд IQOS 3 Duo – новая, более мощная батарея. Даже после 2-х сеансов подряд ждать подзарядку долго не придётся – IQOS 3 Duo заряжается быстрее всех предыдущих моделей. Если держатель Duo полностью разряжен, подзарядка для 1-го сеанса занимает, по данным производителя, 1 минуту 50 секунд (почти вдвое быстрее, чем у IQOS 3). Подзарядка на два использования подряд займет еще около 3-х минут. С секундомером я, конечно, не стоял, но и без него несложно заметить, что новый Дуо действительно заряжается быстрее, чем мой старый 2.4 Plus. Даже в его "молодые" времена.

Но это еще не все преимущества новой батареи. В новом Duo реализован так называемый "умный" режим зарядки. Обычно держатель айкос рассчитан на 6 минут работы или 14 тяг. Но если сделать эти 14 тяг быстрее, чем за 6 минут, умная электроника сохранит нерастраченный заряд. Так после 2-х "быстрых" сеансов с Duo заряда держателя может хватить и на третий раз.

IQOS 3 Duo / фото УНИАН

Сам корпус IQOS 3 DUO оснастили дополнительной системой защиты Protect Plus, которая предотвращает механические повреждения. Так что можно не бояться случайно уронить гаджет или сесть на него – ничего с ним не случится. Хотя, свой 2.4 Plus я пару раз ронял, и он остался целым. Проверить DUO на крепкость шанса пока не представилось, и надеюсь, так и останется.

Синхронизация IQOS со смартфоном

IQOS 2.4 Plus можно синхронизировать с мобильным приложением IQOS Connect через Bluetooth, чтобы дистанционно управлять им. Но IQOS 3 DUO может похвастаться изменениями и тут. В боковую панель гаджета теперь "вшит" NFC-чип, что помогает быстро связаться со смартфоном, чтобы зарегистрировать устройство в личном кабинете и получить электронную гарантию.

Признаться честно, возможностью связать свой 2.4 Plus со смартфоном через блютуз я ни разу не воспользовался, поэтому судить о качестве работы приложения и вообще этой функции не берусь.

Тест-драйв IQOS 3 Duo / фото Униан

Персонализация IQOS

Пользователи могут персонализировать свои девайсы, подобрав тот цвет устройства, который ими больше по душе. Мой IQOS 2.4 Plus изначально представлен только в двух цветовых версиях – черной и белой. При этом я могу заменить колпачок держателя стандартного цвета на какой-то из 12 других цветов.

А вот IQOS 3 DUO изначально представлен в пяти цветах – черном, белом, золотом, синем, а также лимитированном медном. Возможности персонализации также более широкие, нежели в других моделях – 16 цветов боковой панели зарядного устройства и 12 цветов колпачков держателя. Боковая панель крепится на двух небольших магнитах, поэтому заменить ее самостоятельно не составить труда.

И это уже не говоря о различных чехлах, кейсах, "пепельницах" (помним про отсутствие пепла, но использованный стик девать куда-то нужно) и прочих аксессуарах, в том числе и для автомобилей.

IQOS 3 Duo / фото УНИАН

Естественно, это все не бесплатно, и даже простое желание заменить колпачок на держателе или боковую панель на IQOS 3 DUO приведет к дополнительным тратам. Однако, для этого есть веская причина (ну, кроме того, что это просто красиво). Кастомизация значительно уменьшит шансы перепутать свой айкос с чужим. А такое, какими бы внимательными вы ни были, происходит, когда за одним столом собираются несколько друзей с похожими устройствами.

Что такое IQOS

О преимуществах системах нагревания табака IQOS перед обычными сигаретами сказано за эти годы уже немало. IQOS нагревает табак до 350°C, а не поджигает его. Благодаря этой технологии высвобождается аромат табака и никотин, но без горения. С IQOS пользователи могут получить свою "дозу никотина", но обойтись без свойственных сигаретам дыма, пепла, вреднейших продуктов горения, а также сигаретного запаха, остающегося на одежде, волосах и мебели.

IQOS 3 Duo / фото УНИАН

"Курят" в IQOS стики HEETS. Несложно заметить, что они значительно меньше обычных сигарет, и этому есть объяснение. При курении традиционной сигареты немалая её часть сгорает впустую. IQOS нагревает табак внутри стика, и нужная температура поддерживается в течение всего сеанса, что и обеспечивает равномерный насыщенный аромат. Иными словами, КПД у "хитсов" выше, чем у обычных сигарет, ведь табак не тратится впустую, как в сигарете.

Вкусы HEETS в Украине представлены в шести разных вариантах: насыщенный Amber, мягкий классический Yellow, ментоловый Turquoise, лесные ягоды с ментолом Purple, насыщенный Bronze с нотками какао и сухофруктов, а также Green Zing – ментоловый аромат с нотками пряных трав и цитрусовых.

Вывод

Новый IQOS 3 Duo, по моему мнению, является лучшим предложением на рынке на данный момент. Это как Iphone 11 в мире смартфонов. Возможность 2-х использований подряд, более мощная батарея, система ускоренной зарядки, стильный дизайн и качественные материалы (просто приятно держать в руках) однозначно стоят того, чтобы заменить свой хоть и рабочий, но уже устаревший гаджет на новый IQOS 3 DUO.