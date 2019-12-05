Включить заднюю передачу: топ-3 совета, как избежать боли при анальном сексе

Женская попа / Рамблер

Люди, из-за всяческих мифов и заблуждений, считают, что боли при занятиях анальным сексом в принципе нельзя избежать.

Портал Пикабу развенчивает такое утверждение и составил небольшой топ рекомендаций, которые помогут свести к минимуму боль от анала.

№1. Тщательная анальная мастурбация. Испытывая такие ощущения самостоятельно, человек сам может контролировать скорость и глубину пенетрации. Постепенно получится понять - в какой позе, и в каких обстоятельствах лучше всего расслабляются мышцы сфинктера.

Читайте такжеКак правильно и безопасно заниматься анальным сексом№2. Обсуждать в малейших нюансах анал с партнером. Вы постоянно должны общаться - чтобы говорить с партнером, чтобы он знал все о ваших ощущениях, дискомфорте и боли. Более того, вы должны четко улавливать команды друг друга непосредственно во времени анала.

№3. Неукоснительно соблюдать гигиену. Сейчас известна куча способов очистить кишечник перед анальным сексом - к примеру, дополнительная струя душа либо специальная клизма. В любом случае, горячий душ/ванна, возможно даже с элементами орального секса, поможет успокоиться и поможет настроиться на сексуальное настроение.

Напомним, ранее медики рассказали, почему анальный секс полезен. Позднее эксперт рассказала, как сделать анальный секс приятным.

