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Подлива для подлизы: эксперты рассказали, как женщине получить хороший куннилингус

5 декабря 2019, 04:05

В общем, советы строго для тех дам, мужчины которых знатно продвинулись в тонкой науке - куннилингвистике.

Куник
Куник. Иллюстративное фото / Космо

Занятия куннилингусом помогает достичь нужного психологического комфорта в паре - особенно в том, которая уже давно вместе и изначальные чувства серьезно поостыли.

Как сообщает портал Hochu со ссылкой на сексологов, клиторальный оргазм дама может получить легче всего именно во время куннилингуса. Эти эксперты составили подборку советов по качественному куни.

Во-первых, начинайте издалека. Ни в коем случае не стоит требовать от мужчины куни здесь и сейчас. Удовольствие должно быть добровольным. Лучше всего начать с минета и лишь потом, исподволь, завести разговор о куннилингусе.

Во-вторых, рассказывайте упоительные истории. К примеру, расскажите мужчине о том, что на Востоке куннилингус связан не только с плотским наслаждением, но и с духовными практиками. У женщины в районе матки расположена чакра Свадхистана, отвечающая за комфорт теле, самоуважение и чувственность. 

Напомним, ранее в Сети опубликовали советы по качественному горловому оральному сексу. До этого был обнародован гайд с женскими советами по крутому оральному сексу.

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