Трясутся стены: топ-3 правил для незаметного секса в примерочной магазина

Секс в примерочной. Иллюстративное фото / Menscult

В порнофильмах секс в примерочных кабинах выглядит проще некуда – пара туда заходит, страстно целуется, а затем начинается интим. И никого не смущают ни стоны, ни дергающиеся тонкие перегородки.

Издание GQ опубликовала несколько простых правил, которые помогут всем любителям совместить шоппинг и секс.

№1. Отыскать самый большой магазин одежды в округе.

Секс в примерочной получится только, в громадном помещении. Где возле каждого из таких помещений никак не успевает дежурить персонал. Лучше всего - гипермаркет или торговый молл.

№2. Только в будни

В выходные дни по магазинам ходят тысячи людей, поэтому у примерочных и касс всегда очереди. Если пара задержится в примерочной, то точно кто-нибудь вызовет охрану или продавцов.

№3. Примерочная - только с закрывающейся дверью.

Как правило, большинство кабин оснащены шторами, а не дверьми. Любителям секса такой вариант не подходит. Они плохо закрывают проем. Ну или охранник / сотрудник магазина, сможет отдернуть шторы мгновенно.

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