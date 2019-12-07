Комаровский объяснил, когда нельзя гулять

Детям нельзя гулять в острый период инфекционных болезней, предупредил Евгений Комаровский / Скриншот с видео на instagram.com/doctor_komarovskiy

Евгений Комаровский - известный педиатр, кандидат медицинских наук, ведущий программы Школа доктора Комаровского, сообщил, что ребенку нельзя гулять на улице только в нескольких случаях.

Гулять нельзя в острый период инфекционных болезней, когда есть боль, слабость, высокая температура, посоветовал эксперт на своей странице в Instagram.

По его данным, прогулки противопоказаны при некоторых довольно редких болезнях, когда нужно придерживаться строгого постельного режима, например, при дифтерии.

Медик добавил, что нельзя гулять, если можно кого-то заразить, но подчеркнул, что есть исключения, в частности, - сыну лесника корь не помеха для прогулок по лесу.

"Свежий воздух способствует выздоровлению, и этот фактор особенно актуален при болезнях дыхательных путей (воспаления легких, бронхиты, трахеиты, ларингиты)…", - объяснил педиатр.

Ранее Евгений Комаровский посоветовал, что для профилактики болезней нужно не только делать прививки, носить амулеты, но и много гулять на улице - на свежем воздухе, а не в "сопливой толпе торгового центра".