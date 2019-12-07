Селедка под шубой: кому опасно есть популярный салат

Селедка под шубой - популярное блюдо на Новый год / Фото koolinar.ru

Селедка под шубой – неизменное блюдо практически на каждом новогоднем столе. Этот салат любим многими, однако далеко не всем его можно кушать без вреда для здоровья. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, кому стоит воздержаться от употребления этого популярного блюда.

Селедка под шубой: кому нельзя есть

Селедка под шубой содержит большое количество жиров и углеводов, поэтому салат нежелательно употреблять людям с лишним весом.

Ингредиенты салата селедка под шубой - отварные картофель и морковь - обладают высоким гликемическим индексом, то есть способны провоцировать резкие колебания сахара в крови. В связи с этим, может возникнуть чувство усталости и сонливости. Соломатина отметила, что селедку под шубой лучше избегать людям с диабетом и предиабетом, передает Вечерняя Москва.

Также вред организму способна нанести и сама сельдь. Соленая рыба задерживает жидкость в организме, что ведет к отекам сосудов и повышению давления. Поэтому от употребления салата стоит отказаться и гипертоникам.

Кроме того, сельдь под шубой противопоказана тем, кто страдает от атеросклероза - им лучше остановить свой выбор на овощных салатах с растительным маслом.

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