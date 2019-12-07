  1. Главная
  3. Здоровье

Селедка под шубой: кому опасно есть популярный салат

7 декабря 2019, 06:32

Гипертоникам и людям с диабетом стоит отказаться от употребления селедки под шубой.

селедка под шубой
Селедка под шубой - популярное блюдо на Новый год / Фото koolinar.ru

Селедка под шубой – неизменное блюдо практически на каждом новогоднем столе. Этот салат любим многими, однако далеко не всем его можно кушать без вреда для здоровья. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, кому стоит воздержаться от употребления этого популярного блюда.

Селедка под шубой: кому нельзя есть 

Селедка под шубой содержит большое количество жиров и углеводов, поэтому салат нежелательно употреблять людям с лишним весом.

Ингредиенты салата селедка под шубой -  отварные картофель и морковь - обладают высоким гликемическим индексом, то есть способны провоцировать резкие колебания сахара в крови. В связи с этим, может возникнуть чувство усталости и сонливости. Соломатина отметила, что селедку под шубой лучше избегать  людям с диабетом и предиабетом, передает Вечерняя Москва.

Также вред организму способна нанести и сама сельдь. Соленая рыба задерживает жидкость в организме, что ведет к отекам сосудов и повышению давления. Поэтому от употребления салата стоит отказаться и гипертоникам.

Кроме того, сельдь под шубой  противопоказана тем, кто страдает от атеросклероза - им лучше остановить свой выбор на овощных салатах с растительным маслом.

Напомним, Главред собрал самые вкусные рецепты утки на новогодний стол 2020 и крутейшие рецепты салатов, которые удивят гостей. 

здоровье Новый год салат новости Украины селедка под шубой
Сейчас вы просматриваете новость «Селедка под шубой: кому опасно есть популярный салат». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

07:05
"Что же ты творишь!": Жена Морозюка разделась перед зеркалом
06:57
Зе и Пу пролетают над Парижем мнение
06:32
Селедка под шубой: кому опасно есть популярный салат
06:05
С Днем Екатерины: всё о празднике – от картинок до интересных фактов Фото
05:28
Дипломат рассказал, как Украину обманули с Будапештским меморандумом
05:02
Окрашивание волос грозит серьезной болезнью: врачи бьют тревогу
04:11
"Уже обманули": украинцев подвели к пропасти с законом о продаже земли – эксперт
03:19
В темноте и прохладе: как уютно и удобно заниматься сексом в кинотеатре
02:42
"Оп, сиська, титька огонь": Дорофеева разделась на пикантном фото
01:58
"Даже орально": в Кривом Роге изнасиловали девочку Фото
01:09
Комаровский объяснил, когда нельзя гулять Фото
00:50
Ученые пояснили, как голодание предотвращает инсульт
00:34
7 декабря – какой сегодня праздник: День Екатерины, приметы, запреты
00:23
Сеть покоряет видеоролик с говорящим котом Видео
00:01
Активист назвал организатора концерта Вороваек в Украине Видео
06 декабря, пятница
23:42
Президент планирует местные выборы на Донбассе вместе со всей Украиной
23:20
Джокер в эфире телеканал "слил" переписку с нардепом Михайлюк Видео
22:56
"Испытываю глубокий стыд": Меркель впервые посетила Освенцим Видео
22:45
Капитан Марвел, Звездечка и Дейенерис: Топ-10 лучших актеров 2019 по версии IMDB Фото
22:27
"Готовность к прекращению войны": Зеленский пояснил ожидания от встречи с Путиным
21:50
"Хочу вернуться с результатом": Зеленский рассказал о встрече в Париже
21:48
"Склоняю голову перед теми, кто не вернулся с войны!" - Зозуля трогательно поздравил с Днем Вооруженных Сил
21:30
Топ-модель по-украински 3 сезон 15 выпуск: кто ушел смотреть онлайн 06-12-2019 Видео
21:28
"Скабеевой, Киселеву и другим свистунам": Воровайки пояснили скандальную песню Хохлы Видео
21:20
"Нет страха в сердце": Джошуа опубликовал мотивационный пост перед реваншем с Руисом
21:17
Режим работы банков в Украине в новогодние каникулы: детали
21:05
Разумков рассказал, что имел в виду Зеленский под "депутатов нужно менять"
20:56
Потекут рекой: Рада вдвое увеличила ограничение на денежны переводы
20:55
Шахтер уверенно огбыграл Олимпик и продолжает лидировать в УПЛ
20:47
На пожаре в Одессе выжила трехцветная кошка Соня Видео
20:44
Как приготовить вкуснейший торт Спартак: пошаговый простой рецепт Фото
20:20
Расистский скандал на матче Шахтер - Динамо: арбитр избегает общения с полицией
20:18
Лавров заявил, почему прогрессирует выполнение решений в "нормандском формате"
19:56
Политолог пояснил, почему украинцы не хотят устраивать Майдан по призыву Порошенко
19:50
Интер - Рома: где смотреть матч Серии А
19:26
Гончарук пояснил, как цену в платежках снизить на треть
19:24
Игроки сборной Украины и другие знаменитости поздравили военнослужащих с Днем Вооруженных Сил Видео
18:58
"Вибачте за нього": в Казахстане запустили флешмоб после слов президента о Крыме
18:51
Политолог рассказал, кто окажется в плюсе от союза "Порошенко-Тимошенко-Вакарчук"
18:50
Топ модель по-украински 2019: смотреть онлайн 15 выпуск 3 сезон - 06-12-2019 Видео
18:49
"Он невероятен": Джошуа расхвалил Владимира Кличко
18:44
Новий рік 2020: чому категорично не місце на святковому столі
18:41
Венецианская комиссия назвала главные недостатки украинского языкового закона
18:24
"Звонят из регионов": Разумков отругал депутатов за безобразие Видео
18:21
"Бредовая идея": президент УЕФА жестко отреагировал на возможное создание клубной суперлиги
18:19
Губернатор Харьковщины Кучер хочет вернуть государству собственность Курченко
17:57
Совет Европы не намерен отказываться от России из-за аннексии Крыма
17:54
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед: где смотреть и прогнозы на матч
17:32
"Верим в вас": Жена Сивохо испакостила обложку Time из фанатизма к Зеленскому - фото
17:26
Украина обвинила Россию в размещении ядерного оружия в Крыму
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять