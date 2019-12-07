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Окрашивание волос грозит серьезной болезнью: врачи бьют тревогу

7 декабря 2019, 05:02

Ученые советуют отказаться от использования краски для волос на основе аммиака.

окрашивание волос
Окрашивание волос может спровоцировать рак груди  / Фото medicalxpress.com

Окрашивание волос может спровоцировать у женщин рак молочной железы. Об этом предупредили  ученые из Национального института здоровья, которые провели исследование и ужаснули его результатами.

Исследователи выяснили, что окрашивание волос – опасно для здоровья, особенно если женщины используют стойкие краски на основе аммиака, передает портал MedicalXpress. Эксперты проанализировали данные почти 47 тысяч женщин. Выяснилось, что регулярное использование стойкой краски для волос в течение одного года на 9% повышает вероятность возникновения рака груди. При этом использование тоников для волос или других временных красящих средств практически не повышало риска заболевания.

При этом соавтор исследования Дейл Сэндлер отметила, что краска для волос не является основным фактором заболевания раком груди, однако отказ от использования химикатов - одна из тех профилактических мер, которые позволяют снизить вероятность раковых заболеваний. Сэндлер также посоветовала женщинам отказаться от средств для выпрямления волос – они также увеличивают риски заболевания раком груди.

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Напомним, ранее ученые предупредили, что наращивание ресниц чревато опасными последствиями. В частности, модная бьюти-процедура провоцирует глазные инфекции, а именно – заражение век. 

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