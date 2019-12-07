В темноте и прохладе: как уютно и удобно заниматься сексом в кинотеатре

Секс в кинотеатре. Иллюстративное фото / Pinterest

Секс в кинотеатре – интимное развлечение практически наивысшего уровня, на которое решится далеко не каждая пара. Ведь место для просмотра фильмом - публичное, вокруг обычно куча людей, а в распоряжении пары всего лишь полтора-два часа.

Портал GQ опубликовал топ-3 правила, которые помогут-таки устроить секс в кинозале.

Правило №1. Выберите сеанс с проходным фильмом. Если вы давно хотели увидеть новую часть Дедпула или Однажды в Голливуде Тарантино, то не нужно туда идти с целью устроить секс. Эффект будет не тот.

Правило №2. Пойти в кинотеатр подальше от дома. Поскольку есть велик шанс быть все-таки пойманном на горячем, то лучше это будут незнакомые люди, а не ваша школьная учительница, сосед и или подруга сестра.

Правило №3. Выбрать места на последнем ряду ближе к одному из краев.

Секс лучше всего устраивать, сидя с краю, а слева или справа наличествуют три-четыре незанятых кресла.

Напомним, ранее в Сети появился гайд женских советов по крутому оральному сексу. Позднее медики рассказали, почему анальный секс полезен.