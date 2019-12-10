"Смертельный инкубатор": врач предупредил об опасности бороды

Борода - рассадник для бактерий / Фото @bloodanchor

Мужчины, в том числе и молодые, активно отращивают модные нынче бороду и усы. Однако, их может подстерегать смертельная опасность. Особенно вредна растительность на лице в холодное время года, когда активно циркулируют вирусы гриппа.

Волосы подобно фильтру могут многое впитывать и задерживать в себе, отметил врач Андрей Тяжельников. По его словам, в густой растительности на лице могут аккумулироваться бактерии, влага и тепло, а это, в свою очередь, является идеальным "букетом" для развития инфекций.

"На лице с бородой можно заполучить опасный "инкубатор" для вредоносных бактерий в зимнее время, когда начинается сезон массовых простуд и циркулирования вируса гриппа, и люди вокруг чихают и кашляют. Оседающие в бороде или усах вирусы могут передаваться при объятиях, поцелуях и других соприкосновениях", - цитирует Тяжельникова агентство городских новостей Москва.

К слову, если бородач заболел, а потом выздоровел, то он рискует снова заполучить температуру и кашель. Дело в том, что в растительности на лице оседают остатки мокроты, которые продолжают заражать не только носителя бороды, но и окружающих.

Напомним, ранее ученый назвал несколько причин, по которым мужчинам стоит отрастить бороду. В частности, по его мнению, растительность на лице может помочь уберечься от ОРВИ, сохранить молодость кожи и даже защитить от рака.