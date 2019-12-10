Кончайте, девочки: как просто и надежно доводить женщин до оргазма

Секс. Иллюстративное фото / Shkolazhizna

Чего греха таить - куча мужчин уверена: когда девушки получают оргазм во время секса с ними, то это невшибенный подарок и награда. Тем не менее, порядочный партнер должен делать так, чтобы партнерша всегда испытывала оргазм во время интима.

Портал Playboy Russia со ссылкой на сексологов опубликовал топ-3 советов, которые помогут добиться у женщины оргазма и заставит ее вопить от наслаждения.

1. Тщательно стимулируй клитор. Без игры с дамской "фасолиной" практически невозможно добиться у дамы струйного оргазма. Нужно лишь обязательно обсудить с ней мельчайшие детали. если ей не нравится прямое прикосновение, ласкай его через капюшон или рядом с ним. (кожей крайней плоти).

2. Ласкай ее полностью. Не стоит ограничиваться ласками эрогенных зон. От головы до подошв ног, каждый квадратный сантиметр дамского тела — чувственная игрово-сексуальная площадка. В идеале хорошо бы сделать партнерше эротический массаж. Это хорошо расслабляет, что практически полная гарантия оргазма.

3. Никуда не спеши.

Долгие и продуманные ласки всерьез увеличивают шансы женщины на оргазм Сексопатологи рекомендуют тратить, по меньшей мере, 30 минут на поцелуи, объятия и чувственные ласки всего тела, прежде чем, наконец, приступать к проникновению.

Напомним, ранее в Сети опубликовали топ-3 способа наверняка довести женщину до оргазма. До этого эксперты рассказали, как довести женщину до оргазма куннилингусом.