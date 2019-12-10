Наука и жизнь: в Сети опубликовали топ-3 мифов, распространяемых порно

Короче говоря, высказывание в стиле бабушек у подъезда типа: "Насмотрятся этой своей порнухи, а потом сношают друг друга в задницу" не так уж и далеко от истины.
Работники портала Insider перечислили несколько мифов и заблуждений, которые распространяются среди пользователей Сети благодаря порно.
Миф №1. Анальный секс без подготовки возможен. Проктологи категорически запрещают людям практиковать анал без долгого и тщательного подготовительного этапа. А изображаемое в порно резкое проникновение без подготовки чреваты опасными проблемами с задним проходом.
Миф №2. Небольшой пенис - гарантия плохого секса. Через порно также продвигается ошибочная идея, будто размер мужского достоинтсва влияет на качество интима. А пенетрация вообще - самый лучший способом достичь удовольствия.
Миф №3. Поза "ножницы" - очень популярна в женском сексе. На самом деле довольно редко можно встретить дам, практикующих лесбоинтим, которые любят тереться и толкаться вагинами, как бы "трахая" друг друга.
Напомним, ранее в порноиндустрии объяснили серию смертей актрис. До этого в Сети появился как снять зрелищное и интересное домашнее порно.