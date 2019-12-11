Как не поправиться на Новый год 2020: названы продукты-"убийцы" фигуры

В меню на Новый год 2020 самый вредный для фигуры продукт - майонез, предупредила диетолог / УНИАН

Для того, чтобы сберечь фигуру во время празднования Нового года, в меню на Новый год 2020 не нужно включать самые вредные продукты.

Самый вредный для фигуры продукт - майонез, вместо него можно использовать греческий йогурт или обычный йогурт, сообщила диетолог Мария Дубская 5-tv.ru.

Эксперт предупредила, что по фигуре также "бьет" шампанское - этот напиток слишком сладкий, а его пузырьки газа стимулируют чувство голода.

Дубская добавила, что на новогодний стол 2020 лучше не ставить жирные мясные продукты и жирное мясо - лучше отказаться от колбас, свинины и ветчины.

Диетолог сообщила, что в новогоднее меню 2020 для сбережения фигуры не стоит включать соленья и сладости. Эксперт посоветовала вместо маринованных овощей подавать свежие, а вместо сладостей - фрукты.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина предупредила, что популярный салат на Новый год и другие праздники - селедка под шубой - не стоит есть, в частности, гипертоникам, а также людям с диабетом.