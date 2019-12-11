Как похудеть к Новому году: топ-11 действенных советов

Диетолог составил список из 11 правил для успешного похудения / Фото pixabay.com

"Хочу похудеть к Новому году" или к любому другому празднику или памятной дате – "спринтерский забег", который хоть раз в жизни устраивала каждая женщина. Диетолог и врач-психотерапевт Михаил Гаврилов считает, что это кардинально неправильный подход к похудению, и советует превратить спринт в марафон под названием "Хочу идеальную фигуру".

Эксперт дал действенные советы, как похудеть к Новому году 2020 и сохранить этот результат.

Как похудеть к Новому году: изменить мотивацию

Прежде всего, необходимо поменять сам подход к похудению, то есть сбрасывать лишние килограммы не только накануне праздника, но и сделать правильный образ жизни нормой. По словам диетолога, похудеть к Новому году и влезть в любимое платье, конечно, можно, но с таким подходом лишние кило снова вернутся, пишет Рамблер.

Как похудеть к Новому году: поставить глобальную цель

Для кого-то такой целью может стать возможность носить наряды определенного фасона, а для кого-то – это улучшение своего здоровья. Формулируйте цели четко: "Хочу подниматься на 10 этаж без одышки" или "Мечтаю избавиться от боли в спине, которая меня беспокоит из-за лишнего веса".

Как похудеть к Новому году: разбейте цель на маленькие шаги

К примеру, каждый месяц можно внедрять какую-то новую полезную пищевую привычку. При этом важно не гнаться за быстрыми результатами по сбросу килограммов – тише едешь, как говорится, дальше будешь. К слову, до Нового года 2020 еще есть время внедрить в свой образ жизни пару привычек, которые помогут вам уже сейчас сбросить минимум 2-3 кг.

Как похудеть к Новому году: считайте калории

Путь к стройности тернист и нелегок. Важно наработать навык считать калории, чтобы в будущем определять калорийность блюда "на глазок". А на начальной стадии вам помогут таблицы калорийности отдельных продуктов и готовых блюд, мерная посуда или весы. Чтобы начать худеть уже сейчас, сократите калорийность своего суточного рациона на 300-400 ккал, советует диетолог.

Как похудеть к Новому году: контролируйте объем порций

Правильный объем порций можно определить с помощью так называемого "правила руки". Оптимальный размер белковой пищи (мясо, птица, рыба, тофу, бобовые) равен ладони без пальцев. Порция круп равна ладони, собранной в горсть (не выше первой фаланги пальцев). Объем овощей, которые можно съесть за один прием пищи, равен двум кулакам, фруктов и молочных продуктов - одному. Порция орехов равна 1 большому пальцу, а сыра - одному указательному.

Как похудеть к Новому году: соблюдайте питьевой режим

Даже в случае идеально выстроенного рациона, похудение будет идти очень медленно, если не пить норму воды - в среднем, это 30 мл чистой воды на 1 кг массы тела.

Чтобы не забывать соблюдать питьевой режим, поставьте на видное место бутылку с водой и настройте себе напоминания на телефоне.

Как похудеть к Новому году: увеличьте количество некрахмалистых овощей

В течение дня нужно съедать от 450 до 750 грамм овощей и зелени. Клетчатка, которая содержится в некрахмалистых овощах, отлично наполняет объем желудка и дает чувство сытости. Кроме того, пищевые волокна связывают молекулы насыщенных жиров, поступающих с пищей, не давая им отложиться про запас.

Как похудеть к Новому году: откажитесь от рафинированного сахара

Сахар в рационе современного человека не нужен. Мы и так потребляем простые сахара в достаточном количестве вместе с фруктами, овощами, молочными продуктами.

Отказывайтесь от сахара постепенно, замените привычные сладости на сухофрукты, натуральный мармелад и пастилу, используйте заменители сахара, например, стевию. Уже через 28 дней вы сможете ощущать сладкий вкус натуральных продуктов.

Как похудеть к Новому году: минимизируйте потребление соли

Не секрет, что соль задерживает жидкость в организме, поэтому уберите из рациона все соленое и копченое. Соль лучше заменить на специи - так вкус еды не будет казаться вам пресным.

Как похудеть к Новому году: практикуйте белковые разгрузочные дни

Один белковый день в неделю сослужит вам хорошую службу в процессе похудения. Однако, стоит помнить, что внедрять его стоит только после консультации с врачом: белковые разгрузочные дни противопоказаны людям с нарушением деятельности почек и печени, сбоями в работе системы детоксикации.

Белковый разгрузочный день: что можно есть

Любое постное мясо (говядина, белое мясо птицы) в объеме 0,7 кг - 1 кг. Разделите это количество на 4-5 приемов пищи. Если очень хочется, дополните мясо зеленью, зеленым салатом или огурцами.

Как похудеть к Новому году: боритесь со стрессами

Гормон стресса кортизол провоцирует отложение жира в области живота и талии. Образуется своеобразный "спасательный круг", при этом бедра и ноги остаются худыми.

Чтобы победить стресс, используйте медитации, больше гуляйте, занимайтесь спортом. Кроме того, важно научиться правильно дышать: сделайте свободный вдох и максимально долгий выдох. Подышите так хотя бы минуту – в результате вы сможете обмануть свой организм, заблокировав повышенный выброс кортизола.

Напомним, ранее известный диетолог Катерина Пашко на своей странице в Instagram дала полезные советы, как похудеть к Новому году 2020. По ее словам, до праздника можно скинуть 7-10 кг.