Прелюдии не при людях: топ-3 способа "разогреть" женщину перед сексом

Секс. Иллюстративное фото / ТСН

Без хороших и продуманных предварительных ласк (и вообще подготовки) практически нереален качественный секс.

Портал PlayboyRussia опросил экспертов и составил небольшой перечень прелюдий и подготовительных мер, которые помогут мужчинам сделать интим незабываемым.

№1. Купи и облачись в красивое нижнее белье.

Сексуальное исподнее ведь делают не только для девушек. В случае, если ты парень найдет трусы, которые максимально хорошо и выгодно смотрятся на нем, то это станет отличной прелюдией и немало заведет даму.

№2. Качественный эротический массаж. В качестве "нулевого этапа" перед сексом начни массировать ей ноги от верхней части бедер до лодыжек. Затем сосредоточься на ступнях, разминая пятки и каждый пальчик — бонусные очки, если по окончании ты еще и пососешь каждый из них.

№3. Расспроси в деталях, что она любит в сексе. Большинство женщин, которые ценят своих мужчин как любовников, хотят убедиться, что получат максимальное удовлетворение. Если дамы заметят, что партнеры изо всех сил стараются им угодить, то, скорее всего, ответят предельной лаской

Напомним, ранее в Сети опубликовали топ-5 лучших вариантов прелюдий к сексу по версии женщин. До этого эксперты рассказывали, как дотянуть сексуальные прелюдии до идеала.