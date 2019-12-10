Слабость и ломота в теле - симптомы гриппа, сообщил Евгений Комаровский / Скриншот

Известный педиатр, кандидат медицинских наук, ведущий программы Школа доктора Комаровского - Евгений Комаровский - назвал главные симптомы гриппа.

У человека, заболевшего гриппом, есть сухой кашель, боль в горле, насморк, заложенность носа, поделился медик в Instagram.

Врач добавил, что при гриппе внезапно повышается температура, обычно она достигает отметки в 38,3 градуса

Остальные симптомы гриппа, которые указал Комаровский:

Слабость;

Ломота в теле;

Головная боль;

Озноб.

Ранее Евгений Комаровский поделился, что переселение на необитаемый остров - самый надежный способ профилактики гриппа. Педиатр добавил, что вторым по эффективности способ профилактики гриппа являются прививки.