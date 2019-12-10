При гриппе температура превышает отметку в 38 градусов, предупредил медик.
Известный педиатр, кандидат медицинских наук, ведущий программы Школа доктора Комаровского - Евгений Комаровский - назвал главные симптомы гриппа.
У человека, заболевшего гриппом, есть сухой кашель, боль в горле, насморк, заложенность носа, поделился медик в Instagram.
Врач добавил, что при гриппе внезапно повышается температура, обычно она достигает отметки в 38,3 градуса
Остальные симптомы гриппа, которые указал Комаровский:
- Слабость;
- Ломота в теле;
- Головная боль;
- Озноб.
Ранее Евгений Комаровский поделился, что переселение на необитаемый остров - самый надежный способ профилактики гриппа. Педиатр добавил, что вторым по эффективности способ профилактики гриппа являются прививки.