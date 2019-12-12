Какие позы удобнее всего для анального секса

Секс. Иллюстративное фото / СТБ

Анальный секс - довольно популярная штука в постелях тысяч и тысяч пар.

Портал Ивона. Бигмир опубликовал подборку поз, в которых "интимные игры на заднем дворе" проводить удобнее и приятнее всего.

Поза №1. Вход сзади. Партнерша становится на четвереньки и максимально облегчает контакт с анусом. В таком случае, правда, визуальный контакт невозможен. Что, в свою очередь, мешает с психологической точки зрения. Особенно если анальный секс происходит в первый раз.

Поза №2. Женщина ложится на спину и сгибает ноги в коленях. Мужчина аккуратно проникает в нее пенисом, как бы довлея, находясь сверху. В этом случае легче всего проводить дополнительную стимуляцию ануса.

Напомним, ранее в Сети были опубликованы топ-3 совета, как избежать боли во время анального секса. До этого эксперты рассказали, почему женщинам нравится анальный секс.



