  1. Главная
  3. Здоровье

Умелая робота ртом: топ-3 поз, которые лучше всего подойдут для минета

12 декабря 2019, 01:52

В общем, для качественного орального секса девушке и ее партнеру хорошо бы изучить матчасть по поводу поз.

Оральный секс
Оральный секс. Иллюстративное фото / Lolgirl

Чего кривить душой: оральный секс от партнера к партнерше ака минет - очень популярная ныне интимная забава.

Портал Lolgirl провел опрос среди мужчин и выяснил, какие позы для минета им удобнее и приятнее всего.

Поза №1.Ленивец. Девушке нужно положить партнеру на живот небольшую подушку, лечь на нее головой и аккуратно начинать секс (помогая себе руками). Эта поза хорошо подойдет, когда у пары нет желания на полноценный минет и хочется всего лишь легких ласк перед сном.

Поза №2. "Прокачанные" люди. Нужно положить мужчине подушку под ягодицы - чтобы приподнять паховую область. Затем - занять удобное положение на его ногах и локтями упереться в кровать. В такоей позе не будет затекать шея и получается отличный обзор с любыми движениями.

Поза №3. Обновленная "69". Эту позу не все любят, потому что в ней не очень удобно и слишком много всего происходит. Можно попробовать несколько иначе: оба партнера ложатся на бок. Но при этом мужчина на делает обычный куннилингус, а использует вибратор. Тогда никто из партнеров точно не станет переживать из-за неудачного движения.

Напомним, ранее эксперт рассказала, почему девушки отказываются от орального секса. До этого в Сети опубликовали подборку советов по качественному горловому оральному сексу.
 

ягодицы интим оральный секс минет
Сейчас вы просматриваете новость «Умелая робота ртом: топ-3 поз, которые лучше всего подойдут для минета». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

01:52
Умелая робота ртом: топ-3 поз, которые лучше всего подойдут для минета
01:09
На Aliexpress появилась доставка из Украины
00:30
12 декабря – какой сегодня праздник: что делать в Парамонов день для замужества
00:14
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: явный обожатель, новая муза и губительная страсть
00:04
В России рухнул вертолет: СМИ назвали число жертв и возможную причину крушения
11 декабря, среда
23:51
Лига чемпионов: стали известны все участники плей-офф
23:37
СМИ узнали об обещании Макрона насчет санкций против России
23:26
Политолог назвал причину "психов" помощника Путина в Париже
23:25
Шахтер - Аталанта: видеообзор матча Видео
23:00
Порнозвезда засветила для фанатов шикарные формы на откровенных фото Фото
22:53
Тренер Шахтера прокомментировал вылет из Лиги чемпионов
22:44
В России быстро убрали сериал Слуга народа из эфира
22:27
Экс-партнер Шевченко возглавил гранда Серии А
22:19
Журналист назвал плюс для Зеленского от встречи в Париже
21:55
Газовые переговоры Украины и России: названа дата очередного раунда - СМИ
21:51
Шахтер проиграл Аталанте и вылетел в Лигу Европы Видео
21:51
Шахтер - Аталанта: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
21:43
Назван отличный природный антидепрессант: какая дневная "доза"
21:20
Страшные слова: почему нельзя говорить спасибо и пожалуйста
20:50
Полная Луна долгой ночи: чем опасно последнее полнолуние 2019 года
20:37
"Боевик на дороге": в Виннице водитель зажал стеклом руку мужчины и устроил "аттракцион"
20:27
Жених устроил секс со стриптизершами перед свадьбой и получил по первое число
20:22
"Деньги не пахнут, паскудные СМИ": у Заворотнюк устроили скандал из-за утечки в сеть
20:20
Минские соглашения перекроят на следующей встрече нормандской четверки
20:02
Офис президента внес правки в итоговый документ нормандского саммита
20:01
В Одессе в сгоревшем олледже обнаружили жуткую находку: все подробности
20:00
Боб-каре 2020: свежий взгляд на самую модную женскую стрижку и варианты укладки - фото Фото
19:59
Встреча нормандской четверки: эксперт объяснил, почему Путин был очень зол
19:52
"Путин Хубло": в России из сериала Слуга народа вырезали острую шутку Видео
19:50
Відморожений: актеры и роли нового сериала Видео
19:39
Усик - Чисора: со-промоутер украинца назвал потенциальную дату боя
19:38
Военный комитет НАТО приедет в Украину: обнародованы подробности
19:29
"Не пи*ди-те": Дубинский обвинил Гончарука во лжи из-за премии Милованову
19:13
Стали известны важные обстоятельства смерти Лужкова
19:10
"Научу Ковингтона уважению": Усман поделился ожиданиями от боя на UFC 245
19:05
"Покорить нас хочет": Сенцов поблагодарил Путина
18:43
СМИ показали секретную дачу Путина в Крыму, опубликованы фото Фото
18:42
"Странная скрепа": РФ решила перекрыть Керченский мост
18:42
"Матч надо начинать до свистка": Михайличенко поделился ожиданиями от матча Динамо - Лугано
18:21
На Андрія ворожіння доленосні: як гадати на свято Андрія
18:16
Гент - Александрия: где смотреть и прогнозы на матч Лиги Европы
18:14
"Это рабство": в Сети показали зарплаты в ОРДЛО
18:05
"Спецоперация Гром": на Киевщине из ружья расстреляли полицейское авто
17:46
"Методы КГБ": в Польше набросились на Россию из-за Украины
17:45
Синоптик сказал, какая температура будет на Новый год 2020 в Украине
17:34
Повторил пропаганду Кремля: Юрий Бардаш попал в список Миротворца
17:32
Динамо - Лугано: где смотреть и прогнозы на матч Лиги Европы
17:29
Перевоплотились: в Киеве парни разрисовали авто под полицейское и тормозили нарушителей Видео
17:28
Дело Грымчака разваливается: помощника экс-чиновника отпустили на свободу
17:24
СМИ выяснили, где, когда и возле кого похоронят Лужкова
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять