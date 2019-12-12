Умелая робота ртом: топ-3 поз, которые лучше всего подойдут для минета

Оральный секс. Иллюстративное фото / Lolgirl

Чего кривить душой: оральный секс от партнера к партнерше ака минет - очень популярная ныне интимная забава.

Портал Lolgirl провел опрос среди мужчин и выяснил, какие позы для минета им удобнее и приятнее всего.

Поза №1.Ленивец. Девушке нужно положить партнеру на живот небольшую подушку, лечь на нее головой и аккуратно начинать секс (помогая себе руками). Эта поза хорошо подойдет, когда у пары нет желания на полноценный минет и хочется всего лишь легких ласк перед сном.

Поза №2. "Прокачанные" люди. Нужно положить мужчине подушку под ягодицы - чтобы приподнять паховую область. Затем - занять удобное положение на его ногах и локтями упереться в кровать. В такоей позе не будет затекать шея и получается отличный обзор с любыми движениями.

Поза №3. Обновленная "69". Эту позу не все любят, потому что в ней не очень удобно и слишком много всего происходит. Можно попробовать несколько иначе: оба партнера ложатся на бок. Но при этом мужчина на делает обычный куннилингус, а использует вибратор. Тогда никто из партнеров точно не станет переживать из-за неудачного движения.

Напомним, ранее эксперт рассказала, почему девушки отказываются от орального секса. До этого в Сети опубликовали подборку советов по качественному горловому оральному сексу.

