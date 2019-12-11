Назван отличный природный антидепрессант: какая дневная "доза"

Горький шоколад - отличный природный антидепрессант, поделилась диетолог / allday.in.ua

Диетолог Светлана Фус поделилась, что горький шоколад (черный шоколад) является отличным природным антидепрессантом.

Суточная доза горького шоколада - 25 г, написала эксперт на своей странице в Instagram.

Фус порекомендовала для повышения продуктивности постоянно включать в свое меню продукты, которые являются источниками веществ, способных поднимать настроение.

"В первую очередь, - это продукты, содержащие омега-3 кислоты, триптофан, витамины группы В, витамин Д, цинк, магний, йод… Они участвуют в выработке серотонина - гормона счастья…", - отметила эксперт.

Ранее специалист по здоровому питанию Екатерина Медушкина написала, что стоит обходить стороной молочный и белый шоколад. Эксперт добавила, что в таком шоколаде много ненатурального ванилина и сахарной пудры.