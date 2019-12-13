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"Подтянуть попу и сбросить живот": тренер назвала "скрытые" упражнения

13 декабря 2019, 02:51

Для того, чтобы подтянуть попу, ее нужно напрягать, посоветовала эксперт.

Тренер сообщила, что для похудения в области живота можно делать скрытые упражнения - Как похудеть
Для похудения в области живота можно делать "скрытые" упражнения, сообщила тренер / Единственная

Фитнес-тренер Юлия Кудлюк поделилась "скрытыми" упражнениями, с помощью которых можно подтянуть ягодицы, избавиться от лишних сантиметров на ягодицах и подкачать ноги.

Сделать попу поднятой можно, если при любой возможности напрягать мышцы до упора, потом расслаблять и снова зажимать, и так - минимум 20 раз, рассказала эксперт Обозревателю.

По словам собеседницы, качать попу можно, например, в офисе, сидя за компьютером, в лифте или в очереди на кассе супермаркета.

Тренер добавила, что подкачать ноги можно, если поднимать их и напрягать при этом мышцы. Ноги можно поднимать вместе или по очереди, сидя за столом - каждой ногой нужно сделать минимум 20 подъемов. 

Читайте такжеКак быстро похудеть: ключевые упражнения для похуденияКудлюк сказала, что для уменьшения живота необходимо почаще напрягать мышцы пресса. "Просто втяните его (живот - Ред.) так, чтобы вам было комфортно дышать и удерживайте это состояние за счет силы мышц сколько можете…", - посоветовала эксперт.

Ранее диетолог и эксперт по правильному питанию Екатерина Медушкина показала комплекс упражнений (в комплексе три упражнения), который может помочь худеть людям, которые имеют большой вес.

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