В Украине изменили противопоказания к прививкам: кому нельзя делать

вакцинация / zt-rada.gov.ua

В Украине изменился перечень противопоказаний для вакцинации. Так, изменения вступили в силу 10 декабря.

В Центре общественного здоровья отметили, что изменения в список противопоказаний внесли из-за необходимости его приведении к мировым рекомендациям. Все противопоказанная делятся на две группы: абсолютные противопоказания к прививке и предостережения.

Прививку запрещено делать в следующих случаях:

при острых респираторных заболеваниях с температурой пациента выше 38 градусов;

при тяжелой иммуносупрессии или иммунодефиците;

во время беременности, но запрет распространяется только на живые вакцины;

при аллергиях на вакцины.

Прививки не рекомендуется делать, если:

есть аллергии на бытовые аллергены и аллергены растительного происхождения;

есть аллергии в семейном анамнезе;

при проведении алергенспецифической иммунотерапии;

при аллергиях на антибактериальные препараты, которые используются рутинно.

Как ранее сообщал Главред, в Киеве заболеваемость гриппом пока находится на низком уровне, однако резкий рост ожидается уже через пару недель, но вакцин от гриппа на складах уже нет.