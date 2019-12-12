В Украине изменили противопоказания к прививкам: кому нельзя делать

Новый Перечень медицинских противопоказаний к вакцинации и изменения в календаре профилактических прививок вступили в силу 10 декабря.
В Украине изменился перечень противопоказаний для вакцинации. Так, изменения вступили в силу 10 декабря.
В Центре общественного здоровья отметили, что изменения в список противопоказаний внесли из-за необходимости его приведении к мировым рекомендациям. Все противопоказанная делятся на две группы: абсолютные противопоказания к прививке и предостережения.
Прививку запрещено делать в следующих случаях:
- при острых респираторных заболеваниях с температурой пациента выше 38 градусов;
- при тяжелой иммуносупрессии или иммунодефиците;
- во время беременности, но запрет распространяется только на живые вакцины;
- при аллергиях на вакцины.
Прививки не рекомендуется делать, если:
- есть аллергии на бытовые аллергены и аллергены растительного происхождения;
- есть аллергии в семейном анамнезе;
- при проведении алергенспецифической иммунотерапии;
- при аллергиях на антибактериальные препараты, которые используются рутинно.
Как ранее сообщал Главред, в Киеве заболеваемость гриппом пока находится на низком уровне, однако резкий рост ожидается уже через пару недель, но вакцин от гриппа на складах уже нет.