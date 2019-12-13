На точеном пике сексуальности: как заставить женщину биться в оргазмах

Секс. Иллюстративное фото / Единственная

Поскольку нынче не средневековье и не домострой, то дамы, собираясь отдаться мужчинам, всегда хотят получить наслаждение от секса и оргазм

Портал Playboy Russia опросил экспертов и те составили небольшой список уловок (реальных, а не таких, каким мужчин учит порно), которые помогут удовлетворить женщину в плане секса полностью.

№1. Не жалеть лубриканта (смазки).

Чем влажнее будет вагина, тем лучше для секса. Почти в мгновение ока смазка делает женские (и мужские тоже) половые более чувствительными. Соответственно, хорошо смазанные женщины чаще испытывают оргазм. Поэтому лучше, зажав деньги или банковскую карту в руке, немедля отправляться обязательно в аптеку или секс-шопы за лубрикантами.

№2. Заняться сексом в необычном месте. Интим в новом, но уединенном и скрытом от глаз других людей месте всегда богат на женские оргазмы. К примеру, если мужчина ублажает даму в отеле. Это не рутина - а значит, дофамина (гормона удовольствия) гораздо больше у нее будет. Впрочем подойдет и простая смена обстановки -секс при свечах, под музыку или с обильными использованием секс-игрушек.

№3. Научиться делать классный куннилингус. В нынешние времена улучшение умения орального секса для мужчины почти обязательно. Особенно в тех случаях, если у его дамы раньше был негативных опыт и от куни они шарахаются. Поэтому очень важно научиться баловать ее языком ради максимального удовольствия.

Напомним, ранее в Сети появился мануал по тому, как довести женщину до оргазма куннилингусом. До этого был опубликован топ-3 способа наверняка довести женщину до оргазма.