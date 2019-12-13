"Не беспокоить": эксперты рассказали, чем хорош и приятен секс в отеле

Секс в отеле. Иллюстративное фото / Maxim

Если взять обычный кинематограф (не говоря уже о порно), то отели там часто изображаются как обитель романтики, любви и секса.

Специально для портала Playboyrussia эксперты рассказали, чем хорош секс в отелях.

Во-первых, именно в отеле могут позволить себе буйный секс семейные пары, отягощенные детьми - никаких повседневных забот или внезапно вбегающих в самый неловкий момент в спальню отпрысков. Именно в отеле и мужчина, и женщина могут по-реально расслабиться и целиком отдаться страсти.

Кроме того, гостиница также подойдет для тех пар, кто давно хотел поиграть в учительницу и нерадивого школьника, в полицейского и преступницу, в медсестру и похотливого пациента.

Ну и, в конечном итоге, в отеле, к примеру, занявшись сексом в ванной, не нужно переживать по поводу ее загрязнения. Или что постельное белье чересчур перепачкано и его придется долго стирать. О таких проблемах позаботятся горничные и отельная прачечная.

Напомним, ранее эксперты рассказали о том, как уютно и удобно заниматься сексом в кинотеатре. До этого в Сети появился топ-3 правил для незаметного секса в примерочной магазина.