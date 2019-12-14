Комаровский указал параметры правильной первой чашки: когда нужно выбирать

Комаровский / Скриншот

Евгений Комаровский - известный педиатр, кандидат медицинских наук и ведущий программы Школа доктора Комаровского, сообщил, что первая чашка нужна ребенку, который достиг шестимесячного возраста.

Правильная чашка обладает несколькими параметрами, в частности, она должна быть без ручек, написал эксперт на своей странице в Instagram.

Медик добавил, что чашка нужна малышам для тренировки моторики - нужно добиться слаженной работы рук, губ и языка.

Правильная первая чашка для детей - параметры:

Мягкий ободок, он нужен для того, чтобы малыш не травмировал первые зубы;

Небольшой вес и размер, чтобы чашку было удобно держать двумя маленькими руками.

Педиатр добавил, что оптимальное содержимое чашки - негазированная некипяченая минеральная столовая вода нейтрального вкуса.

/ instagram.com/doctor_komarovskiy

/ instagram.com/doctor_komarovskiy

Ранее Евгений Комаровский поделился, что малышей можно приучить пить воду и объяснил, как это можно сделать. Также врач написал, что ключевое требование к детской питьевой воде - безопасность.