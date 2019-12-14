"Укрепить брючную змею": врач рассказал, как легко и просто поддать мощи потенции

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Хотя пенис часто принято хвастливо называть "жезлом", "стержнем, "дубиной", на самом же мужская половая сила штука не больно-то и надежная. И карательный меч импотенции настигает мужчин порой уже после наступления 40-летия.

Портал Men's Health поговорил с известным американским урологом Кевином Биллапсом из Университета Джона Хопкинса и спросил у него советов для тех мужчин, которая хотят отложить наступление эректильной дисфункции.

1) Отказаться от курения. Согласно последним исследованиям, вероятность импотенцрии у заядлых курильщиков на 51% выше, чем у некурящих.

2) Контроль за едой и строгое планирование распитие спиртного. Набрюшный жировой слой у мужчин чаще всего снижает уровень гормона тестостерон, способствующий протеканию различных воспалительных процессов в теле. И приводящий в том числе и импотенции.

3) Сидеть на средиземноморской диете. Потреблять продукты, богатые оливковым маслом, орехами, фруктами и овощами. Благодаря наличию в них полезных для сердца мононенасыщенных жиров, а также окиси азота получается качественный приток крови к пенису.

Напомним, ранее ученые выяснили, как связаны чистка зубов и импотенция. До этого медики нашли причину внезапной эректильной дисфункции.