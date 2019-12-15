  1. Главная
  3. Здоровье

Можно стать "Джокером": психолог предупредила любителей селфи о серьезной опасности

15 декабря 2019, 09:56

Селфи – это "одиночная камера", в которой человек изолирует себя от общества.

селфи
Фанаты селфи в будущем столкнутся с проблемой одиночества / Фото pixabay.com

Увлечение делать селфи на память и выкладывать их в соцсетях может привести к усилению нарциссического расстройства личности. А через 20-50 лет такие люди могут столкнуться с проблемой одиночества, которую будут переживать очень остро. Об этом заявила украинский психолог Оксана Зайцева.

Эксперт провела параллель с фильмом Джокер, который имел в Украине огромный успех. И хотя там не было селфи, но была зацикленность на себе, отметила эксперт.

"Селфи – своеобразная "одиночная камера", в которой человек изолирует себя от общества. Нарушаются коммуникативные связи, нарушается взаимодействие с миром. И конечно, это приводит к серьезным последствиям. Сейчас прогремел фильм Джокер – там не было селфи, но была зацикленность на себе. Вот эти вещи получают все большее развитие", – сказала Зайцева в эфире ObozTV.

По ее словам, нынешний век психологи окрестили "веком нарциссизма". Причем это явление прогрессирует, а способствует этому именно увлечение селфи. Нарциссизм является врожденным свойством личности и не поддается корректировке, с течением жизни может усиливаться. При этом исправить ситуацию извне практически невозможно.

"Ничего вы с этим не сделаете. Ну, попробуйте подойти к своей подруге и сказать: "Не делай селфи". Вы же получите личного врага", – добавила психолог.

Напомним, в одном из ресторанов Днепра девушка пыталась сделать селфи, съехала вниз по перилам, неудачно упала, повредив шейный отдел позвоночника, и умерла. Кроме того, в Броварском районе Киевской области 10-классник погиб на крыше электрички, пытаясь сделать эффектное селфи. Подросток погиб на месте от удара током. 

селфи психолог Джокер одиночество новости Украины нарциссизм
Сейчас вы просматриваете новость «Можно стать "Джокером": психолог предупредила любителей селфи о серьезной опасности». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:24
Разговор Зеленского с Путиным глаз на глаз: Песков озвучил разногласия
10:18
В оккупированном Севастополе затонула подлодка: в чем причина
10:07
Газпром окончательно загнали в угол мнение
09:56
Можно стать "Джокером": психолог предупредила любителей селфи о серьезной опасности
09:48
"Украина успешно просрана": Гиркин предрек "наногению" Путину судьбу Милошевича за "всё говно"
09:21
Диетолог объяснила, как есть все и не толстеть
09:12
Уцелела только рука, тело растащили машины: под Киевом произошло жуткое ДТП – фото 18+ Фото Видео
09:03
"В середине января": союзник Трампа анонсировал смерть его импичмента
08:32
Из-за страха стать жертвой в Польше отвесили комплимент России
08:24
Гороскоп на 15 декабря всех знаков Зодиака: любовные игры, терки и "радость кошелька"
08:06
Впереди у Коболева не премии, а уголовные дела мнение
07:41
Вопрос Крыма под запретом: стало известно, почему в Париже не говорили о судьбе полуострова
07:23
Праздник с первой ноты: лучшие новогодние песни всех времен и народов Видео
07:20
Ввод миротворцев ООН на Донбасс: высказался Кремль
07:15
Анна Ризатдинова в прозрачных трусах и чулках показала эротические фото
07:06
Подарки на День святого Николая и как написать письмо святому Николаю на украинском языке Фото
06:53
В Украине начался стремительный рост напряженности мнение
06:45
"Преемника не будет": российский историк рассказал, когда исчезнет Путин
06:34
Съел и полысел: названы 10 продуктов, от которых выпадают волосы
06:20
Протесты и потеря территорий: астролог рассказала, что ждет Россию в будущем
05:55
Маникюр на Новый год 2020: самый красивый серебряный маникюр зима 2020 - фото Фото
05:10
"Обман и ненужные траты": астролог предупредил об ужасном периоде
04:50
Выходные 2020 – как Украина распределила праздники в календаре 2020 Фото
04:22
Белла Хадид топлес показала себя всю на откровенном фото
03:55
"Начинают гавкать": украинского политолога выгнали с российского шоу Видео
03:28
Эксперт объяснил, как Трамп видит Украину
03:00
"Зарплата, номера счетов": у Facebook украли важные данные
02:46
Ученые перечислили вызывающие бессонницу продукты
02:30
"Вредный старикашка": политолог рассказал, кого Путин утащит с собой в могилу
02:28
Мисс Мира 2019 Тони-Энн Сингх: что известно о знойной красотке Фото
02:07
Пригласить миротворцев ООН на Донбасс: Пристайко озвучил план на случай провала в Минске Видео
01:44
На Закарпатье иномарка влетела в остановку и убила девушку Фото
01:24
"Не держал ровно спину": в России мужчина поиздевался над пасынком и случайно убил
00:19
15 декабря – какой сегодня праздник: с Днем суда и приметы на Аввакума
00:13
Извержение вулкана в Новой Зеландии: уже 15 жутких жертв
14 декабря, суббота
23:57
Соловьев потроллил Зеленского из-за обуви Brioni
23:29
Новый флешмоб: в подушечках собачьих лап увидели коал
23:06
Украинский скалолаз обвинил экс-тренера в сексуальном рабстве Видео
23:00
Х-Фактор 10 сезон 14 выпуск: кто ушел 14-12-2019 Видео
22:32
Первый после саммита в Париже: на Донбассе погиб военный
22:04
СБУ нашла трубопровод для перекачивания спирта из Молдовы в Украину Фото
22:01
Красотка-порноактриса игриво изогнулась и показала тело на снимках Фото
21:46
"Эскалация и зачистки": в Москве истерят после идеи Киева о миротворцах на Донбассе
21:26
Названа победительница Мисс мира 2019: известно место Украины Видео
21:03
Атака сибирских морозов: украинцев предупредили об экстремальной погоде в 2020 году
20:33
"Его охраняли, бл*дь": Бабченко возмущен враньем Гордона о покушении
20:21
Пьяная резня: в Польше жестоко расправились с украинским заробитчанином
19:49
"Сакральные жертвы Порошенко": Кива заявил, что подозреваемые в деле Шеремета были агентами СБУ
19:35
"По деньгам не сошлись": Садальский обвинил российский телеканал во лжи
19:30
Хотели убить: журналист Гордон сделал неожиданное признание
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять