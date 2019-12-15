Можно стать "Джокером": психолог предупредила любителей селфи о серьезной опасности

Фанаты селфи в будущем столкнутся с проблемой одиночества / Фото pixabay.com

Увлечение делать селфи на память и выкладывать их в соцсетях может привести к усилению нарциссического расстройства личности. А через 20-50 лет такие люди могут столкнуться с проблемой одиночества, которую будут переживать очень остро. Об этом заявила украинский психолог Оксана Зайцева.

Эксперт провела параллель с фильмом Джокер, который имел в Украине огромный успех. И хотя там не было селфи, но была зацикленность на себе, отметила эксперт.

"Селфи – своеобразная "одиночная камера", в которой человек изолирует себя от общества. Нарушаются коммуникативные связи, нарушается взаимодействие с миром. И конечно, это приводит к серьезным последствиям. Сейчас прогремел фильм Джокер – там не было селфи, но была зацикленность на себе. Вот эти вещи получают все большее развитие", – сказала Зайцева в эфире ObozTV.

По ее словам, нынешний век психологи окрестили "веком нарциссизма". Причем это явление прогрессирует, а способствует этому именно увлечение селфи. Нарциссизм является врожденным свойством личности и не поддается корректировке, с течением жизни может усиливаться. При этом исправить ситуацию извне практически невозможно.

"Ничего вы с этим не сделаете. Ну, попробуйте подойти к своей подруге и сказать: "Не делай селфи". Вы же получите личного врага", – добавила психолог.

Напомним, в одном из ресторанов Днепра девушка пыталась сделать селфи, съехала вниз по перилам, неудачно упала, повредив шейный отдел позвоночника, и умерла. Кроме того, в Броварском районе Киевской области 10-классник погиб на крыше электрички, пытаясь сделать эффектное селфи. Подросток погиб на месте от удара током.