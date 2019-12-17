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Сейчас или никогда: астролог назвала идеальное время для похудения

17 декабря 2019, 05:36

Можно не просто похудеть, но и полностью очистить организм.

похудение, диета
Сатурн не запрещает есть сладкое / Фото pixabay.com

Декабрь 2019 – самое удачное время для похудения, поскольку на данный момент Сатурн находится в Козероге, и это помогает не просто худеть, но и полностью очистить организм для полного оздоровления.

"Сейчас самое время худеть и приобретать нужную форму для того, чтобы влезть в самое элегантное платье в новогоднюю ночь!", - написала астролог Рената Раевская в Facebook.

Гороскоп похудения 2019: кому из знаков зодиака можно похудеть, поедая мороженое

По словам эксперта, с 7 по 31 декабря гормональный процесс может активизироваться, усилится аппетит. Однако, пугаться не стоит -  зная  досконально свой организм, вы с лёгкостью можете "побороть" лишние килограммы.

"Переходите на цитрусовые и на кисломолочные продукты. Лучше всего организм будет реагировать на картофельную и огуречную диету", - посоветовала Раевская.

А вот земные знаки Зодиака (Телец, Дева и Козерог) могут себе позволить диету, кушая мороженное. К слову, именно Козерогам будет легче эффективно похудеть. Астролог советует оказаться от злаков и мучного, а вот сладкое в малом количестве кушать можно.

Кому грозит набрать лишний вес в декабре 2019

Те, кто родился в нижеперечисленные даты, могут "наесть" лишние сантиметры и килограммы: 31.01.1970; 1.02.1970; 9.05.1970 ; 10.05.1970; 9.09.1970; 08.09.1970; 11.03.1971; 13.03.1971; 7.08.1972; 9.08.1972; 12.01.1973; 14.01.1973; 14.01.1974; 15.01.1974; 15.09.1975; 17.09.1975; 22.02.1977; 23.02.1977; 27.06.1978; 28.06.1978; 21.01.1982; 25.01.1982; 10.07.1982; 12.07.1982; 28.01.1987; 30.01.1987; 6.12.1990; 8.12.1990; 8.04.1991; 03.04.1991; 4.04.1992; 6.04.1992; 6.10.1993; 8.10.1993; 16.10.1993; 17.10.1993; 19.12.1993; 17.12.1993.

Раевская также рекомендует всем худеющим полагаться на свое самочувствие и лунный календарь.

"До конца месяца самое "легкое" время для похудения. Главное, в этом полагаться на свое самочувствие и лунный календарь, который подскажет, когда, все же, лучше сделать разгрузочные дни, а когда делать напор на физическую тренировку", - резюмировала астролог.

Напомним, ранее эксперты дали топ-11 действенных советов, как похудеть к Новому году

Кроме того, диетолог и эксперт по правильному питанию Екатерина Медушкина, показала комплекс упражнений, чтобы начать начать худеть с большим весом.

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