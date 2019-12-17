"Дорога в Роттердам": порноактрисы дали советы по хорошему минету и куннилингусу

Секс. Иллюстративное фото / Хочу.юа

Известные российские порноактрисы, работающие под псевдонимами Ally Breelsen, Nikki Wayne и Kitana Lure составили небольшую подборку советов по оральному сексу - причем как для минета, так и для куннилингус.

Итак, дамам, которые пылают желанием ублажить своих парней орально нужно помнить несколько вещей: 1) сохранять нежность, 2) не хватать сразу за яички (поскольку у всех разная чувствительность, так что сжимать нужно постепенно и с разной силой), 3) увлажнять член слюной; 4) прятать зубы.

Кроме того, порноактрисы утверждают, что методика глубокого горла не может — применяться без расслабления. Женщинам нужно расслабиться - по типу йогов, а побороть рвотный рефлекс поможет только регулярная минетная практика.

Советы же парням по поводу куннилингуса от порноактрис были очень лаконичны — быть нежным, аккуратного просовывать внутрь вагины пальцы и регулярно смачивать слюной.

Напомним, ранее эксперты разнесли три самых стойких мифа о минете. До этого эксперт рассказала, как легко и быстро научиться оральному сексу.