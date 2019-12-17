Путь в Попенгаген: эксперты рассказали, как лучше всего готовиться к анальному сексу

Анальный секс. Иллюстративное фото / Korysno

Только правильный и продуманный подход к анальному сексу даст возможность соблюдать гигиенические нормы, добиваться максимального результата, а также испытать сказочное наслаждение.

Портал Sex-paradise опросил экспертов и спросил у них советов по нормальной подготовке к аналу.

В первую очередь, желательно сделать клизму - для того, чтобы очистить кишечник. Затем купить достаточное количество лубриканта с анестезирующим эффектом - чтобы расслабились мышцы сфинктера и уменьшилась их чувствительности к проникновению анальной игрушки.

Главное - помнить, что любое движение в анальном отверстии обязано быть аккуратным, медленным, без спешки - во избежания внутренних травм слизистой оболочки в заднем проходе.

Напомним, ранее эксперты рассказали, почему мужчины хотят анального секса с дамами. До этого специалисты поведали, какие позы удобнее всего для анального секса.