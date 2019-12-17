Черная боль и тошнота: как помочь себе при магнитных бурях 18-19 декабря

18 и 19 декабря 2019 обещают магнитные бури в 4 балла.
Мощнейшая магнитная буря в декабре 2019 прогнозируется на 18-е и 19-е числа. Вот такой вот подарок на День святого Николая преподнесла нам магнитосфера Земли.
По оценкам NASA, оба дня сила магнитной бури будет составлять 4 балла. Этого достаточно, чтобы большинство людей ощутили на себя такие симптомы, как головные боли (вплоть до почернения в глазах, тошноты и мигрени) и перепады давления. Кто-то отделается перепадами настроения и упадком сил.
Помимо нарушения работы сердечно-сосудистой системы и скачков артериального давления, в эти дни обостряются и хронические болячки.
Как пережить магнитные бури 18-19 декабря 2019:
- достаточно спать;
- побольше отдыхать;
- избегать стресса и вызывающих его ситуаций;
- убрать из рациона острую, жирную и соленую и пищу;
- снизить физические нагрузки (но полностью от них не отказываться);
- отказаться от алкоголя и сигарет;
- пить больше жидкости — воды, чаев, узваров, компотов;
- почаще гулять на свежем воздухе.
День стоит начинать с контрастного душа и небольшой зарядки – чтобы улучшить кровообращение и адаптировать организм к метеоперепадам. Детальнее читайте в нашем материале Как помочь себе при магнитных бурях.
Следующая магнитная буря ожидается уже под конец декабря.