Черная боль и тошнота: как помочь себе при магнитных бурях 18-19 декабря

Магнитная буря 18-19 декабря 2019 жахнет до тошноты – как помочь себе / Tv.ua

Мощнейшая магнитная буря в декабре 2019 прогнозируется на 18-е и 19-е числа. Вот такой вот подарок на День святого Николая преподнесла нам магнитосфера Земли.

По оценкам NASA, оба дня сила магнитной бури будет составлять 4 балла. Этого достаточно, чтобы большинство людей ощутили на себя такие симптомы, как головные боли (вплоть до почернения в глазах, тошноты и мигрени) и перепады давления. Кто-то отделается перепадами настроения и упадком сил.

Помимо нарушения работы сердечно-сосудистой системы и скачков артериального давления, в эти дни обостряются и хронические болячки.

Магнитная буря 18-19 декабря 2019 жахнет до тошноты – как помочь себе

Как пережить магнитные бури 18-19 декабря 2019:

достаточно спать;

побольше отдыхать;

избегать стресса и вызывающих его ситуаций;

убрать из рациона острую, жирную и соленую и пищу;

снизить физические нагрузки (но полностью от них не отказываться);

отказаться от алкоголя и сигарет;

пить больше жидкости — воды, чаев, узваров, компотов;

почаще гулять на свежем воздухе.

День стоит начинать с контрастного душа и небольшой зарядки – чтобы улучшить кровообращение и адаптировать организм к метеоперепадам. Детальнее читайте в нашем материале Как помочь себе при магнитных бурях.

Следующая магнитная буря ожидается уже под конец декабря.