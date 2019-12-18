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Диетолог рассказала, можно ли есть после шести вечера

18 декабря 2019, 00:47

Последний прием пищи должен быть за четыре часа до сна.

похудение, диета
Ужин около 18:00 - идеальный вариант / Фото pixabay.com

Врач и диетолог Виктория Кляуз, которая ранее развеяла популярный миф о кофе с молоком, рассказала, можно ли есть после шести вечера.

В частности, эксперт отметила, что последний прием пищи должен быть за четыре часа до сна. Причем нормальное время для отхода ко сну -  22-23:00 часа.

"Поэтому и выходит, что ужин к шести - как раз то, что нужно. Если ваш сон начинается в полночь или позже, то, конечно, к 10 вечера появится аппетит", - написала Кляуз в своем Telegram-канале.

Диетолог отметила, что большая ошибка состоит в том, чтобы перемещать ужин на 21-22:00. По ее словам, это способствует нарушению метаболизма, жирового и углеводного обменов.

"Скорее нужно не ужин смещать, а начало ночного сна", - резюмировала врач.

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Напомним, ранее врачи-диетологи поделились секретами, каким должен быть идеальный завтрак, чтобы избавиться от лишних килограммов без вреда для организма.

ужин завтрак сон похудение новости Украины Виктория Кляуз
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