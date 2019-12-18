Чтоб звенела кожаная сабля: что нужно кушать ради хорошей потенции

Секс. Иллюстративное фото / Talks

Как ни прискорбно, но рано или поздно мужчины сталкиваются с тем, что секс стал им недоступен. Потому как пришла безжалостная импотенция. К сожалению, в последнее время все чаще и чаще нормальная эрекция исчезает и достаточно молодых мужчин - из-за алкоголя, стрессов, переработок и сидячего образа жизни.

Портал "Живи активно" опросил медиков и попросил их рассказать, как сделать так, чтобы эректильная дисфункция приходила к мужчинам как можно реже. По их словам, самый простой способ ее избежать - употреблять в пищу нижеследующие продукты:

1. Орехи Грецкие орехи, фундук, арахис, бразильский орех, миндаль, а также семечки и кунжутовые семена содержат много полезных веществ. В первую очередь - жирные кислоты, которые активнейшим образом участвуют в выработке мужских гормонов.

2. Морепродукты. Они богаты цинком, стимулирующим выработку тестостерона. А, устрицы, к примеру, допамин – гормон, повышающий половое влечение.

3. Куриные яйца. В этих продуктов много витаминов В5 и В6, помогающие в выработке мужских гормонов, а также подсобляющие организму в плане борьбы со стрессами.

Напомним, ранее врач рассказал, как легко и просто поддать мощи потенции. До этого медики рассказали, как порно влияет на потенцию.