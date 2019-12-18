Громадная штучка: медики рассказали, как нужно заниматься сексом мужчинам с большими пенисами

Секс. Иллюстративное фото / marco.cont

С одной стороны, мужчины всегда радуются, если природа наградила их большими пенисами. С другой стороны, громадное мужское хозяйство вызывает кучу проблем при сексе.

Портал ТСН опросил экспертов и те дали несколько советов мужчинам, обремененным большими членами.

№1. Много внимания предварительным ласкам. Необходимо стараться максимально настроить партнершу, расслабить ее и возбудить. Ведь стенки влагалища эластичны и могут растягиваться во время возбуждения. В среднем, около 90% женщин, хорошо возбудившись, могут принять в себя возбужденный пенис длиной не менее 22 сантиметров.

№2. На первоначальном этапе стоит обильно использовать смазку. И сразу затем пенетрировать партнершу нужно максимально аккуратно и без спешки.

№3. Использовать специальные насадки, которые уменьшающие глубину проникновения. Такие штуки массово сейчас продаются в секс-шопах. Они помогут предотвратить травмы влагалища, которые часто возникают у неподготовленных пар, в которых у мужчины большой пенис.

Напомним, ранее каким женщинам подойдут любовники с большими пенисами. Позднее женщины рассказали, какой длины пенисы их устраивают



