Громадная штучка: медики рассказали, как нужно заниматься сексом мужчинам с большими пенисами

В общем, мужики с громадными пенисами никак не могут сношаться налево и направо - нужно соблюдать определенные правила.
С одной стороны, мужчины всегда радуются, если природа наградила их большими пенисами. С другой стороны, громадное мужское хозяйство вызывает кучу проблем при сексе.
Портал ТСН опросил экспертов и те дали несколько советов мужчинам, обремененным большими членами.
№1. Много внимания предварительным ласкам. Необходимо стараться максимально настроить партнершу, расслабить ее и возбудить. Ведь стенки влагалища эластичны и могут растягиваться во время возбуждения. В среднем, около 90% женщин, хорошо возбудившись, могут принять в себя возбужденный пенис длиной не менее 22 сантиметров.
№2. На первоначальном этапе стоит обильно использовать смазку. И сразу затем пенетрировать партнершу нужно максимально аккуратно и без спешки.
№3. Использовать специальные насадки, которые уменьшающие глубину проникновения. Такие штуки массово сейчас продаются в секс-шопах. Они помогут предотвратить травмы влагалища, которые часто возникают у неподготовленных пар, в которых у мужчины большой пенис.
Напомним, ранее каким женщинам подойдут любовники с большими пенисами. Позднее женщины рассказали, какой длины пенисы их устраивают