Эксперт рассказала, как защититься во время отдыха на горнолыжном курорте

Активный отдых без предварительной подготовки может повлечь серьезные травмы

Активный отдых вместе со своими преимуществами имеет главный недостаток - высокая степень травматизма. Статистика страховых компаний свидетельствует, что на 1000 часов активного лыжного отдыха случается от 3-х до 5-ти случаев травмирования.

Об этом рассказала руководитель отдела урегулирования убытков путешествующих страховой компании ИНГО Украина Мирослава Аврамишина, отмечая, что, поскольку преимущественно человек катается на лыжах раз или два в год во время зимних каникул и обычно не проходит дополнительной физической подготовки. риск травмирования возрастает в 3-5 раз. Лыжи или сноуборд - не имеет значения.

По ее словам, на 1000 часов приходится примерно 25 травм, а чаще всего отдыхающие получают травмы конечностей, особенно коленей и голеней.

"Мужчины обычно травмируются сильнее: осколочные переломы костей, часто со смещением, разрыв связок коленного сустава. Травмы женщин по статистике легче: вывихи, ушибы мягких тканей, повреждение связок", - говорит Аврамишин.

Эксперт уточнила, что частые травмы колен и вывихи лыжников объясняются тем, что лыжи вовремя не отцепляются.

"Правильно подобранное крепления с лыжным ботинком в соответствии с весом тела помогут снизить риск травмирования. Характер травм сноубордистов немного другой. Ноги сноубордиста фиксируются вместе, и когда человек падает, не может занять удобную позицию, а падает вперед или назад. Падение вперед приводит к травме плечей и кистей рук. Назад - нагружает позвоночник", - объясняет она.

Для уменьшения травмирования Аврамишин рекомендует перед поездкой подготовиться физически.

"Существует немало комплексов упражнений для лыжников, которые нужно делать за несколько недель. Во-первых, это позволит избежать мучительного ощущения в мышцах после первого катания, а во-вторых, уменьшит риск травм в 10 раз. Тем, кто ездит раз в год, можно посоветовать взять несколько лыжных часов с инструктором. Это безопаснее и для вас, и для соседей на склоне.

Перед тем, как отправиться на склон, вместе со стандартными физическими упражнениями, желательно потренироваться в падениях. И сноубордисты, и лыжники должны уметь падать таким образом, чтобы не перегружать позвоночник но не выворачивать ноги. Тот, кто умеет падать, может избежать серьезных травм или хотя бы минимизировать их", - рекомендует она.

Эксперт также советует ответственно относиться к страхованию, поскольку не каждый туристический полис имеет покрытие рисков активного отдыха. В некоторых случаях полис может содержать дополнительные сублимиты и исключения. Особую актуальность эта проблема приобретает, если вы навострили лыжи на зарубежные курорты.

"Наиболее дорогое обходятся медицинские услуги лыжникам в Австрии, Швейцарии и Франции, - говорит Мирослава Аврамишин. - Поэтому для того, чтобы страховка полностью покрыла стоимость лечения, страховой полис в эти страны лучше оформлять с увеличенной страховой суммой".

Учитывая большое количество таких специфических травматических случаев, страховая компания "ИНГО Украина" разработала специальный полис "Активная зима. Профи", по которому покрываются не только обычные заболевания и травмы, но и расходы на средства медицинского назначения в пределах 8000 евро. Это нужно, если травма серьезная и для помощи пострадавшему нужно использовать искусственные связи, болты, фиксаторы, ортезы и тому подобное. Это довольно дорогие материалы, которые обычно не входят в покрытие стандартных страховок. Также полис INGO защитит личный или арендованный спортивный инвентарь во время путешествия. То есть, страховая компания компенсирует его повреждение или утрату в пределах 500 евро.