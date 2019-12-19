Атака с черного хода: эксперты рассказали, как обойтись без боли при анальном сексе

Секс. Иллюстративное фото / Intimshop

Есть такой стереотип – дескать, анальный секс приносит гораздо более сильнее ощущения, чем вагинальный. Ведь пенис мужчины крайне плотно обхвачен при нем мышцами сфинктера женщины. Однако, неправильное занятие аналом в 99% случаев приводит к неприятным последствиям/травмам.

Портал Intimshop опросил экспертов и спросил у них рекомендаций по предварительным действиям, без которых не обойтись при анальном сексе.

№1. Правильная подготовка. Первым делом – нужно хорошенечко очистить кишечник. Лучше всего – клизмой. Кроме того, нужно малость растянуть мышцы сфинктера. Либо пальцами, либо специальной анальной пробкой, но небольшого диаментра.

№2. Обильное использование смазки (лубриканта). Сдесь как со взятками – не подмажешь, не поедешь. А вот если много смазки будет, то она облегчит скольжение пениса в анусе. Чем меньше трения – тем меньше боли.

№3. Расслабление. Новичкам заниматься анальным сексом часто попросту страшно. Помимо чисто физической подготовки, нужно расслабиться и психикой. Тут поможет приятная музыка, немного спиртного и эротический массаж.

Напомним, ранее медики рассказали, почему анальный секс полезен. До этого они составили топ-3 парам, решившимся на анальный секс.