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Как не переесть сладкого на Новый год: врач дала полезные советы

21 декабря 2019, 02:30

Виктория Кляуз рассказала, что есть, чтобы не хотелось сладкого.

сладкое, новый год
Причины обжорства - голод и скука  / Фото pixabay.com

Врач и диетолог Виктория Кляуз, которая ранее развеяла популярный миф о кофе с молоком, рассказала, как не переесть сладкого на новогодние праздники, и объяснила причины, по которым у нас возникает непобедимая тяга к шоколаду, конфетам и тортикам.

Что есть, чтобы не хотелось сладкого

Первая причина желания съесть что-то сладенькое – это голод. Поэтому  важно сначала покушать белковую еду – это может быть  мясо, рыба, морепродукты.

"Иначе сначала будут огурчики и салатик, а потом - половина новогоднего торта", - написала Кляуз в своем Telegram-канале.

Еще одна причина обжорства – скука. По мнению диетолога, мы много едим за праздничным столом, потому что заняться больше нечем. Поэтому эксперт советует организовать свой праздник так, чтобы получать позитивные эмоции не только от еды.

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Кляуз считает, что питаться правильно часто мешает наша ментальность – люди либо активно худеют, либо "пускаются во все тяжкие".

"Праздничная атмосфера расслабляет и вряд ли получится худеть "с удовольствием и мотивацией". А угнетенное состояние часто приводит к срывам. Поэтому ставьте себе цель "не набрать вес на праздники"-  это вполне выполнимо!",  - посоветовала диетолог.

А вот после окончания праздников, важно создать себе соответствующие условия, чтобы не продолжать объедаться. Для этого не стоит забивать холодильник "праздничной едой" на неделю вперед.

"Хочется - приготовьте на праздник в небольшом количестве, а в холодильнике для 1 января оставьте легкие блюда, супчик - вообще будет идеальным вариантом", - написала врач.

Можно даже основать новую семейную традицию на первый день нового года - какое-то легкое блюдо, которое ест ваша семья исключительно раз в году 1 января.

"Суть - не продлить обжорство на неделею вперед, а сохранить здоровье и вес", - резюмировала диетолог.

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Напомним, ранее диетолог и врач-психотерапевт Михаил Гаврилов назвал топ-11 действенных способов, как похудеть на Новый год 2020

Ранее известный диетолог Катерина Пашко на своей странице в Instagram дала полезные советы, как похудеть к Новому году 2020. По ее словам, до праздника можно скинуть 7-10 кг. 

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