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Проблема с дудкой-волосянкой: врачи рассказали, как можно увеличить пенис

20 декабря 2019, 04:21

Новость специально для тех страждущих, чье "копье любви" слишком уж коротковато.

Это вещь неизбывная комплексы мужчин по поводу слишком маленьких, по их мнению, пенисов. 

Портал Liferead опросил врачей по поводу того, какие способы увеличения пениса - миф и вредны для здоровья, а какие - реально работают

№1. Уколы тестостерона и лекарств, стимулирующих его выработку.

Полнейший миф. Тестостероне влияет на сексуальную силу, а не на размер пениса. Кроме того, такие уколы без врачебного наблюдения чреваты нарушением гормональной цепочки, поскольку может возникнуть т.н. "тестостероновая яма.

№2. Втирания специальных кремов. Данные средства неэффективны от слова "совсем". Использовать их - все равно, что потратить кучу денег на увеличение руки или носа.

№3. Вакуумная помпа. Единственное реально помогающее средство. В сочетании с согревающими мазями, вакуумная помпа удлиняет (1-3 сантиметра) и утолщение (до 5 миллиметра) пениса, а еще − улучшает эрекцию. Правда лишь, эффект будет достигнут, если пациент регулярно выполняет упражнения и регулярно имеет секс.

Напомним, ранее ученые выяснили, от каких факторов зависит длина пенисов. До этого эксперты рассказали, каким женщинам подойдут любовники с большими пенисами.


 

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