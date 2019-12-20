Проблема с дудкой-волосянкой: врачи рассказали, как можно увеличить пенис

Это вещь неизбывная комплексы мужчин по поводу слишком маленьких, по их мнению, пенисов.

Портал Liferead опросил врачей по поводу того, какие способы увеличения пениса - миф и вредны для здоровья, а какие - реально работают

№1. Уколы тестостерона и лекарств, стимулирующих его выработку.

Полнейший миф. Тестостероне влияет на сексуальную силу, а не на размер пениса. Кроме того, такие уколы без врачебного наблюдения чреваты нарушением гормональной цепочки, поскольку может возникнуть т.н. "тестостероновая яма.

№2. Втирания специальных кремов. Данные средства неэффективны от слова "совсем". Использовать их - все равно, что потратить кучу денег на увеличение руки или носа.

№3. Вакуумная помпа. Единственное реально помогающее средство. В сочетании с согревающими мазями, вакуумная помпа удлиняет (1-3 сантиметра) и утолщение (до 5 миллиметра) пениса, а еще − улучшает эрекцию. Правда лишь, эффект будет достигнут, если пациент регулярно выполняет упражнения и регулярно имеет секс.

Напомним, ранее ученые выяснили, от каких факторов зависит длина пенисов. До этого эксперты рассказали, каким женщинам подойдут любовники с большими пенисами.



