Чтоб люди баловались: зачем нужно снимать домашнее порно

Домашнее порно. Иллюстративное фото / Космо

Для людей, живущих в постсоветских странах, сама идея о том, что можно снимать домашнее порно – верх сексуального извращения. Однако многие сексологи рекомендуют соответствующие эксперименты в спальне.

Портал Ivona.Bigmir опубликовал как минимум три причины для того, чтобы можно было снять домашнее эротическое видео.

№1. Пара сможет увидеть себя со стороны и поверить в собственную сексуальность. У многих и мужчин, и женщин есть проблемы с восприятием себя и своего тела. Кому-то по-настоящему не верится в свою внешность и в том, что она способна возбудить партнера/партнершу. Нужно попробовать снять короткий ролик в жанре любительского порно и глянуть, как секс реально выглядит со стороны.

№2. Секс-ролики заводят партнеров и освежают роман. Домашнее порно - новая игра, в которую обычно хочется играть еще и еще раз. Снимать нужно пробовать в разных позах, с новых ракурсов, с использованием секс-игрушек или (в меру) подручных средств.

№3. Пересматривать домашнее порно – полезно. Вообще, идея смотреть видео, в котором среди участников – лично ты, а не порноактер/порноактриса, очень заводит. Во время просмотра ролика обычно возбуждение постоянно возрастает с каждой секундой, даже если секс состоялся всего лишь 10 минут назад.

Напомним, ранее Главред публиковал топ-3 причины снимать свое домашнее порно. Ранее в Сети опубликовали топ-3 мифов, распространяемых порно.



