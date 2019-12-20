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Чтоб люди баловались: зачем нужно снимать домашнее порно

20 декабря 2019, 01:41

Моралисты, конечно, будут возмущены, но, тем не менее, сексологи твердо утверждают - снимать домашнее порно не только можно, но и нужно.

Домашнее порно
Домашнее порно. Иллюстративное фото / Космо

Для людей, живущих в постсоветских странах, сама идея о том, что можно снимать домашнее порно – верх сексуального извращения.  Однако многие сексологи рекомендуют соответствующие эксперименты в спальне.

Портал Ivona.Bigmir опубликовал как минимум три причины для того, чтобы можно было снять домашнее эротическое видео.

№1. Пара сможет увидеть себя со стороны и поверить в собственную сексуальность. У многих и мужчин, и женщин есть проблемы с восприятием себя и своего тела. Кому-то по-настоящему не верится в свою внешность и в том, что она способна возбудить партнера/партнершу. Нужно попробовать снять короткий ролик в жанре любительского порно и глянуть, как секс реально выглядит со стороны.

№2. Секс-ролики заводят партнеров и освежают роман. Домашнее порно - новая игра, в которую обычно хочется играть еще и еще раз. Снимать нужно пробовать в разных позах, с новых ракурсов, с использованием секс-игрушек или (в меру) подручных средств.

№3. Пересматривать домашнее порно – полезно. Вообще, идея смотреть видео, в котором среди участников – лично ты, а не порноактер/порноактриса, очень заводит. Во время просмотра ролика обычно возбуждение постоянно возрастает с каждой секундой, даже если секс состоялся всего лишь 10 минут назад.

Напомним, ранее Главред публиковал топ-3 причины снимать свое домашнее порно. Ранее в Сети опубликовали топ-3 мифов, распространяемых порно.


 

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