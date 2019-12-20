Класнючі салати на Новий рік 2020: святкові рецепти

Салати святкові можна приготувати без майонезу, але цей соус не варто заміняти сметаною.
Новорічні свята вже на носі - до Нового року залишились лічені дні, і вже час замислюватися, як задобрити символ 2020 року - Білого Металевого Щура.
Вважається, що для "заманювання" удачі на новорічний стіл потрібно поставити продукти, які любить символ прийдешнього року.
Символ 2020 не дуже вибагливий, тому можна не заморочуватися і не витрачати купу часу на делікатеси.
Улюбленими продуктами Щура називають зерно, крупи, сир (без різкого запаху), горіхи, рибу, м'ясо (крім яловичини) і фрукти. Главред вирішив знайти класнючі салати на Новий рік 2020, в яких є улюблені продукти символу майбутнього року.
Класнючі смачні салати святкові
Смачні салати на Новий рік: класнючий м’ясний салат Ялинка
Інгредієнти:
- 1 яйце;
- 1 яблуко;
- 50 г твердого сиру;
- Пучок кропу;
- Майонез;
- Сіль, перець;
- Гранат, кукурудза і болгарський перець - трохи для прикрашання салату.
Новорічні салати 2020 - як приготувати салат Ялинка
Приготуйте філе - відваріть його зі спеціями. Поріжте філе маленькими шматочками, а потім підготуйте тарілки різної величини, з яких можна скласти ялинку. Розкладіть філе на дно тарілок, а потім змажте його майонезом.
Натріть яйце, яблуко та сир на дрібній терці. Розкладіть яйце по тарілках і змажте його майонезом. Наступний шар - яблуко, його можна не змащувати майонезом, оскільки фрукт дасть сік. Четвертий шар салату - сир, його змастіть майонезом.
Потім прикрасьте салат Ялинка гілочками кропу, кукурудзою, гранатом і болгарським перцем. Святкові салати можна також прикрасити їстівними фігурками Щура, але їх не радять псувати, щоб не образити символ року.
Смачні салати святкові 2020 - салат Золота рибка
Інгредієнти:
- 1 банка консервованої горбуші;
- 100 г крекерів;
- 100 г сиру;
- 1 цибулина;
- 2 яйця;
- Майонез;
- Листя салату;
- 2 морквини;
- Маслини.
Новорічні салати: як приготувати салат Золота рибка
Дрібно поріжте цибулю, а потім залийте її окропом, щоб позбутися гіркоти. Натріть сир на терці, а рибу очистіть від шкіри та кісточок.
Підготовлені інгредієнти викладіть шарами: цибуля, 50 г крекерів, майонез, сир, майонез, 50 г крекерів, майонез, горбуша. Зваріть яйця круто, відділіть білок від жовтка і натріть жовток на дрібній терці.
Притрусіть верх салату натертим білком. Зробіть з маслини око рибки, з моркви - губи та луску, а з салату - плавники.
Смачні салати на Новий рік - фруктово-овочевий салат з вівсяними пластівцями
Інгредієнти:
- Вівсяні пластівці;
- Морква;
- Яблука;
- Чорнослив;
- Родзинки;
- Кефір;
- Сметана;
- Мед.
Салати на Новий рік 2020: як приготувати фруктово-овочевий салат з вівсяними пластівцями
Вівсяні пластівці насипте в миску, залийте кефіром та перемішайте. В іншу миску покладіть помиті родзинки і чорнослив, додайте мед, сметану и все ретельно перемішайте.
Очистіть моркву, поріжте тонкою соломкою і викладіть половину на тарілку гіркою. Зніміть з яблука шкірку, поріжте фрукт пластинами і розкладіть половину пластин поверх моркви. Потім покладіть половину сухофруктів, змішаних з пластівцями.
Зверху викладіть решту моркви, яблук і сухофруктів з вівсяними пластівцями. Страву можна прикрасити м’ятою за цукровою пудрою.
Класнючі новорічні салати можна приготувати без майонезу. Замість майонезу можна використовувати грецький йогурт або звичайний йогурт. Не варто заміняти майонез сметаною, оскільки від неї, як і від майонезу, страждають печінка та підшлункова.