Класнючі салати на Новий рік 2020: святкові рецепти

Вважається, що символ 2020 року любить ряд продуктів, їх можна використати в святкових салатах / УНИАН

Новорічні свята вже на носі - до Нового року залишились лічені дні, і вже час замислюватися, як задобрити символ 2020 року - Білого Металевого Щура.

Вважається, що для "заманювання" удачі на новорічний стіл потрібно поставити продукти, які любить символ прийдешнього року.

Символ 2020 не дуже вибагливий, тому можна не заморочуватися і не витрачати купу часу на делікатеси.

Улюбленими продуктами Щура називають зерно, крупи, сир (без різкого запаху), горіхи, рибу, м'ясо (крім яловичини) і фрукти. Главред вирішив знайти класнючі салати на Новий рік 2020, в яких є улюблені продукти символу майбутнього року.

Класнючі смачні салати святкові

Смачні салати на Новий рік: класнючий м’ясний салат Ялинка

Інгредієнти:

1 яйце;

1 яблуко;

50 г твердого сиру;

Пучок кропу;

Майонез;

Сіль, перець;

Гранат, кукурудза і болгарський перець - трохи для прикрашання салату.

Новорічні салати 2020 - як приготувати салат Ялинка

Приготуйте філе - відваріть його зі спеціями. Поріжте філе маленькими шматочками, а потім підготуйте тарілки різної величини, з яких можна скласти ялинку. Розкладіть філе на дно тарілок, а потім змажте його майонезом.

Натріть яйце, яблуко та сир на дрібній терці. Розкладіть яйце по тарілках і змажте його майонезом. Наступний шар - яблуко, його можна не змащувати майонезом, оскільки фрукт дасть сік. Четвертий шар салату - сир, його змастіть майонезом.

Потім прикрасьте салат Ялинка гілочками кропу, кукурудзою, гранатом і болгарським перцем. Святкові салати можна також прикрасити їстівними фігурками Щура, але їх не радять псувати, щоб не образити символ року.

Новорічний салат Ялинка / instagram.com/angelikka_mama

Смачні салати святкові 2020 - салат Золота рибка

Інгредієнти:

1 банка консервованої горбуші;

100 г крекерів;

100 г сиру;

1 цибулина;

2 яйця;

Майонез;

Листя салату;

2 морквини;

Маслини.

Новорічні салати: як приготувати салат Золота рибка

Дрібно поріжте цибулю, а потім залийте її окропом, щоб позбутися гіркоти. Натріть сир на терці, а рибу очистіть від шкіри та кісточок.

Підготовлені інгредієнти викладіть шарами: цибуля, 50 г крекерів, майонез, сир, майонез, 50 г крекерів, майонез, горбуша. Зваріть яйця круто, відділіть білок від жовтка і натріть жовток на дрібній терці.

Притрусіть верх салату натертим білком. Зробіть з маслини око рибки, з моркви - губи та луску, а з салату - плавники.

Новорічний салат Золота рибка / Скриншот с instagram.com/rybkanvkz

Смачні салати на Новий рік - фруктово-овочевий салат з вівсяними пластівцями

Інгредієнти:

Вівсяні пластівці;

Морква;

Яблука;

Чорнослив;

Родзинки;

Кефір;

Сметана;

Мед.

Салати на Новий рік 2020: як приготувати фруктово-овочевий салат з вівсяними пластівцями

Вівсяні пластівці насипте в миску, залийте кефіром та перемішайте. В іншу миску покладіть помиті родзинки і чорнослив, додайте мед, сметану и все ретельно перемішайте.

Очистіть моркву, поріжте тонкою соломкою і викладіть половину на тарілку гіркою. Зніміть з яблука шкірку, поріжте фрукт пластинами і розкладіть половину пластин поверх моркви. Потім покладіть половину сухофруктів, змішаних з пластівцями.

Зверху викладіть решту моркви, яблук і сухофруктів з вівсяними пластівцями. Страву можна прикрасити м’ятою за цукровою пудрою.

Святковий фруктово-овочевий салат / instagram.com/telecafe_ru

Класнючі новорічні салати можна приготувати без майонезу. Замість майонезу можна використовувати грецький йогурт або звичайний йогурт. Не варто заміняти майонез сметаною, оскільки від неї, як і від майонезу, страждають печінка та підшлункова.