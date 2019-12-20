Диетолог предупредила об угрозе крабовых палочек и докторской колбасы

Из-за докторских колбас может сгущаться кровь, предупредила диетолог / УНИАН

Не стоит есть крабовые палочки и докторские колбасы, поскольку в них есть загустители, которые сгущают фарш и так же будут сгущать кровь человека.

Для того, чтобы препятствовать сгущению крови, после употребления таких продуктов нужно пить очень много воды, рассказала врач-диетолог и генетик Людмила Гончарова Обозревателю.

Собеседница подчеркнула, что лучше есть не ветчину и колбасы, а нормальное мясо, в частности, индюшку, курицу, говядину, баранину, телятину.

"Нужно помнить, что подобные продукты (крабовые палочки, докторские колбасы - Ред.) содержат загустители. Они густят фарш и точно так же будут густить вашу кровь", - заявила эксперт.

Ранее бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун предупредила, что в колбасные изделия добавляют нитриты и бензпирен.

Экс-чиновница поделилась, что нитриты добавляют в колбасные изделия, чтобы они имели розовый цвет, а бензпирен попадает в колбасу при копчении и придает ей характерный запах. Супрун добавила, что употребление таких продуктов увеличивает вероятность рака поджелудочной и прямой кишки.