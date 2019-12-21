Диетолог посоветовала заменитель оливье

Вместо салата оливье можно сделать салат из шампиньонов и куриной грудки, посоветовала диетолог / kuharka.com

Врач-диетолог Людмила Гончарова назвала салат оливье мешаниной, которая не приводит к здоровью.

Оливье можно заменить простым салатом из запеченных шампиньонов, запеченной куриной грудки, огурцов, зелени, средиземноморских трав, сдобренных оливковым маслом, рассказала эксперт Обозревателю.

По словам Гончаровой, в одном блюде не стоит смешивать белки, жиры и крахмал - белки лучше сочетать с овощами.

"Запеченные шампиньоны, запеченная куриная грудка. Порезать. Добавить огурчик, какую-то зелень, оливковое масло, средиземноморские травы", - такой заменитель салата оливье предложила диетолог.

Ранее доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Иванов говорил, что в салате оливье содержатся белки самого разного происхождения и, с медицинской точки зрения, это не очень здорово, но у этого блюда есть два замечательных свойства.