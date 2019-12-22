Названы "дозы" оливье и шубы

В день можно есть около 300 граммов салата, сказала эксперт.
Врач-диетолог Людмила Гончарова поделилась, что в один день нельзя есть два салата - оливье и шуба.
Нужно выбрать, что есть - салат оливье или салат селедка под шубой, рассказала медик Обозревателю.
Диетолог добавила, что в день нельзя есть более 300 граммов салата.
"Выберите для себя. Или-или. Или оливье, или шубу. Тогда можно 250-300 грамм", - сказала медик.
Ранее Людмила Гончарова говорила, что салат оливье - мешанина, которая не приводит к здоровью, и сказала, чем его можно заменить. Напомним, врач-диетолог Елена Соломатина предупреждала, что салат селедка под шубой лучше не есть людям с диабетом и предиабетом.