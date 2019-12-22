Названы "дозы" оливье и шубы

Нельзя есть больше 300 граммов оливье или шубы, предупредила диетолог / Скриншот видео с youtube.com

Врач-диетолог Людмила Гончарова поделилась, что в один день нельзя есть два салата - оливье и шуба.

Нужно выбрать, что есть - салат оливье или салат селедка под шубой, рассказала медик Обозревателю.

Диетолог добавила, что в день нельзя есть более 300 граммов салата.

"Выберите для себя. Или-или. Или оливье, или шубу. Тогда можно 250-300 грамм", - сказала медик.

Ранее Людмила Гончарова говорила, что салат оливье - мешанина, которая не приводит к здоровью, и сказала, чем его можно заменить. Напомним, врач-диетолог Елена Соломатина предупреждала, что салат селедка под шубой лучше не есть людям с диабетом и предиабетом.