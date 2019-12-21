Названы самые частые виды "женского" рака: причины заболевания

Рак шейки матки может спровоцировать вирус папилломы, предупредила медик.
Онкогинеколог Екатерина Харченко сообщила, что самые распространенные виды "женского" рака - это рак шейки матки, рак эндометрия (внутренняя слизистая оболочка тела матки) и рак яичников.
К раку шейки матки может привести вирус папилломы, рассказала врач Обозревателю.
По словам собеседницы, к возникновению рака эндометрия часто приводят три диагноза - сахарный диабет, гипертоническая болезнь и ожирение, а также большое количество абортов, особенно - в молодости.
"Рак яичников - это одна из самых агрессивных форм "женского" рака, выявляющаяся практически всегда на третьей-четвертой стадии, потому что протекает бессимптомно", - сказала медик.
Харченко добавила, что повышают риск заболеть раком разные нарушения функции яичников, бесплодие, гормональная терапия. "Около 10% случаев рака яичников являются наследственными", - отметила врач.
Напомним, педиатр и кандидат медицинских наук Евгений Комаровский сообщал, что лидирующей причиной возникновения рака является ожирение. Эксперт предупреждал, что из-за ожирения возникает еще несколько проблем со здоровьем.