Названы самые частые виды "женского" рака: причины заболевания

Одна из самых агрессивных форм "женского" рака - рак яичников, поделилась врач / 62iNFO.ru

Онкогинеколог Екатерина Харченко сообщила, что самые распространенные виды "женского" рака - это рак шейки матки, рак эндометрия (внутренняя слизистая оболочка тела матки) и рак яичников.

К раку шейки матки может привести вирус папилломы, рассказала врач Обозревателю.

По словам собеседницы, к возникновению рака эндометрия часто приводят три диагноза - сахарный диабет, гипертоническая болезнь и ожирение, а также большое количество абортов, особенно - в молодости.

"Рак яичников - это одна из самых агрессивных форм "женского" рака, выявляющаяся практически всегда на третьей-четвертой стадии, потому что протекает бессимптомно", - сказала медик.

Харченко добавила, что повышают риск заболеть раком разные нарушения функции яичников, бесплодие, гормональная терапия. "Около 10% случаев рака яичников являются наследственными", - отметила врач.

Напомним, педиатр и кандидат медицинских наук Евгений Комаровский сообщал, что лидирующей причиной возникновения рака является ожирение. Эксперт предупреждал, что из-за ожирения возникает еще несколько проблем со здоровьем.