Комаровский назвал безумно преступные лекарства

Корвалол, валидол и валокордин - безумно преступные лекарства, поделился Евгений Комаровский / instagram.com/doctor_komarovskiy

Валокордин, валидол и корвалол являются безумно преступными лекарствами, - так считает цивилизованная доказательная медицина.

Такие лекарства преступны, поскольку человек на них отвлекается и не получает эффективную помощь, написал в Instagram педиатр, кандидат медицинских наук и ведущий программы Школа доктора Комаровского Евгений Комаровский.

По его словам, валокордин и корвалол убивают десятки тысяч людей, из-за несвоевременной помощи и лечения сотни тысяч украинцев становятся инвалидами после инсультов или инфарктов, или просто умирают.

"Вот представьте: у вашего мужа, дедушки, бабушки болит сердце… Нормальная реакция на ситуацию состоит в том, чтобы как можно быстрее посетить нормального современного терапевта, который измерит артериальное давление,… подберет препараты, нормализующие артериальное давление, улучшающие кровообращение в сердечной мышце…", - отметил врач.

Медик добавил, что вместо этого можно принять лекарства, которые не решат ни одной проблемы, но создадут иллюзию облегчения.

"…не может ни валидол, ни корвалол, ни валокордин улучшить обмен веществ в сердечной мышце. Не могут они реально повлиять на артериальное давление. То есть угроза инфаркта, инсульта, гипертонического криза сохраняется…", - предупредил он.

Ранее Евгений Комаровский назвал сомнительные препараты. Педиатр написал, что в большинстве государств мира с развитым здравоохранением препараты на основе натурального или искусственного интерферона не применяются, поскольку их эффективность вызывает весьма обоснованные сомнения.