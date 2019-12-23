Нарушая правила: эксперты рассказали, как удобно устроить секс в авто

Секс в автомобиле / Мои советы

Почему-то даже самого лучшего секса в обычной постели очень скоро становится мало. И люди начинают экспериментировать с местом. Рано или поздно, они приходят к мысли о том, что секс в автомобиле - ну очень манящий.

Портал GQ попросил у экспертов советов по поводу того, как устроить хороший интим в машине.

№1. Уберите из салона все лишние предметы.В автомобиле обычно немного места (если, конечно, не это не минивэн и не громадный джип – в таком случае хватит простого матраса в багажнике).

№2. Подберите музыку. Даже если пара не любит интим под хиты типа "Войди в меня" или "Кончайте,девочки, кончайте", при сексе в авто - музыка обязательна. Поскольку почти во всех авто звукоизоляция полностью не поглощает шум в салоне. Ну а прохожим точно не стоит слушать страстные стоны и всхлипы.

№3. Для секса выбирать местечко поукромней. Чего-чего, а для интима в машине соседство, например, с патрулем полиции, школьниками и просто с горожанами - точно не рекомендуется. То бишь место, в котором будет припарковано авто для занятий секса должно быть спокойное, тихое и уединенное.

Напомним, ранее эксперты рассказали, как правильно и легко заниматься сексом в ванной. До этого они рассказали, какие позы удобнее всего для анального секса.